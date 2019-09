Wien (www.aktiencheck.de) - Zwei Themen dominierten die Nachrichtenlage am gestrigen Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beide positiven Nachrichten seien aber mit Vorsicht zu genießen. Manche Marktteilnehmer hätten sich im Zuge des von der EZB nach unten revidierten Konjunkturausblicks mehr an Maßnahmen erwartet und im Handelsstreit seien schon des Öfteren Annäherungen im Sand verlaufen. Der Goldpreis sei relativ unverändert knapp unter der Marke von USD 1.500 geblieben, während der Ölpreis erneut nachgegeben habe. Bedingt worden sei dies zum einen durch eine mögliche Entspannung der Iran-Sanktionen, zum anderen aber auch durch nach unten revidierte Nachfragewachstumsprognosen der OPEC und diverser Marktbeobachter, die auf ein weiteres Überangebot hindeuten würden.Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen kaum veränderten Handelsstart hindeuten.(13.09.2019/ac/a/m)