US-Präsident Donald Trump habe Huawei vergangene Woche als weiteren Schritt im laufenden Handelsstreit mit China auf die schwarze Liste gesetzt. Dies habe bereits zu einigen Lieferausfällen an den chinesischen Handyhersteller geführt. Google habe bereits vor einigen Stunden informiert, dass es aufgrund des Dekrets von Trump die Kooperation mit Huawei teilweise aussetze, was weitreichende Konsequenzen für Huawei-Geräte bedeuten würde: Nutzer von Huawei-Smartphones könnten ab sofort nicht mehr auf Dienste und Apps von Google (ISIN US02079K1079 / WKN A14Y6H) zugreifen, beispielsweise auf den Play Store oder den Email-Dienst Gmail.



Die europäischen Geschäftstätigkeiten seien von Trumps Entscheidung ebenfalls betroffen, da Infineon seine Lieferungen an Huawei aussetze, wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet habe. Der Chiphersteller habe auf die Aufforderung zur Stellungnahme noch nicht reagiert und die Aktie notiere am Montag nach 30 Handelsminuten fast 4% im Minus. Huawei habe sich bis jetzt ebenfalls noch nicht geäußert.



Des Weiteren seien die Kursrückgänge von Deutsche Lufthansa hervorzuheben, die nach der Veröffentlichung des Ergebnisses von Ryanair zu beobachten gewesen seien. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 habe bei der britischen Billigfluggesellschaft leicht unter den Erwartungen gelegen. Das habe auch bei anderen Fluggesellschaften für eine Belastung gesorgt: easyJet falle um 3%, Air France-KLM um 2%, TUI um 1,6% (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00).



Ebenfalls interessant sei, dass HeidelbergCement 0,7% an Wert verliere, nachdem das Unternehmen durch die Société Générale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403) von "verkaufen" auf "halten" herabgestuft worden sei. Das neue Kursziel sei auf 62 EUR festgelegt worden, was einem Rückgang von 12% gegenüber dem aktuellen Kursstand entspreche. Folgende Empfehlungen besitze das Unternehmen bei der französischen Bank: 0 "verkaufen", 10 "halten" und 23 "kaufen". (20.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn des Handels in Europa bringt nach einer gemischten Sitzung in Asien moderate Rückgänge mit sich, so die Experten von XTB.Dies sei der Fall, obwohl risikobezogene Währungen wie AUD (Australischer Dollar) und NZD (Neuseeland-Dollar) hätten aufwerten können, was auf einen verbesserte Risikostimmung hindeute. Allerdings seien beide antipodischen Währungen hauptsächlich durch das Wahlergebnis in Australien getrieben worden, wobei es fraglich sei, ob dies länger anhaltende Auswirkungen auf den Aussie haben könnte. Der anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte für AUD weiterhin der wichtigste Faktor sein. DAX signalisieren, da sich der Deutsche Leitindex innerhalb eines Aufwärtstrendkanals bewege. Bei einem Blick auf den unteren Chart könnte man annehmen, dass der Markt vor einem potenziellen Ausbruch etwas Spielraum nach oben oder unten habe. Der erste große Widerstand liege in der Nähe der 12.440 Punkte, während die Unterseite des genannten Kanals als wichtigste Unterstützung diene. Dieser Bereich werde zusätzlich durch die 50-Tage-Linie gestützt.