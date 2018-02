Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Kursplus der US-Aktienmärkte am Freitag (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +1,6 %) notiert der S&P-Future heute Morgen in Asien (leicht) im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Marktbewegende Wirtschaftsdaten stünden heute keine an, aber auch von den Daten im weiteren Wochenverlauf - morgen die Rede des neuen FED-Präsidenten Powell zur Geldpolitik (Kontinuität), am Donnerstag die US-Inflationsdate (moderat) und am Freitag der ISM Industrie (stark) - würden die Analysten nichts sehen, was Aktienmärkte erschüttern würde. Die ersten vorbörslichen Indikationen für Europa würden heute einen positiven Handelsstart in die neue Woche erwarten lassen.Öl setze heute Morgen seine Erholungsrally der letzten Tage fort und notiere schon fast bei USD 68 (Brent) - Exportschwierigkeiten und positive Kommentare aus Saudi-Arabien würden dazu beitragen. (26.02.2018/ac/a/m)