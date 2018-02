Ein Problem für das Equity-Segment dürfte das weiterhin relativ attraktive Zinsniveau in den USA bleiben, welches natürlich letztlich auch eine Konsequenz der ausgeprägt guten Stimmung in der größten Wirtschaft Nordamerikas sei. Die Rendite von 10J US-Staatsanleihen notiere entsprechend weiterhin oberhalb von 2,80%. Die Dividendenrendite des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) liege dagegen auf der Basis der Konsens-Dividendenschätzung für das Jahr 2018 nur noch sehr knapp oberhalb von 1,90%. Die internationalen Aktienmärkte würden in diesem Umfeld schon mit einer gewissen Nervosität auf Jerome Powell blicken. Der neue Chef der US-Notenbank werde erstmals seine Einschätzungen zur Entwicklung der US-Wirtschaft im Kongress vorstellen. Die Marktteilnehmer würden den neuen Vorsitzenden der Zentralbank in Washington für eine Spur "hawkisher" als seine Vorgängerin halten. Die US-Kapitalmarktzinsen würden diese Einschätzung aber wohl bereits sehr weitgehend einpreisen. Manche Anleger würden sich mittlerweile vielleicht sogar schon etwas zu große Sorgen um ein mögliches Anziehen der Inflationsraten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten machen. Insofern sollte das Equity-Segment wohl auch nicht zu sorgenvoll nach Washington schielen.



Mit Blick auf Europa müsse wohl vor allem auf die Wahl in Italien und auf die Mitgliederentscheidung der SPD in Deutschland gewartet werden. Politik habe bekanntlich immer auch Implikationen für die Finanzmärkte. Der Aktienmarkt rechne derzeit wohl fest mit der Bildung einer großen Koalition in Berlin. Überraschungen an dieser Stelle würden somit wohl Druck auf die Kurse auslösen.



In Asien habe der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) zum Start der neuen Handelswoche von der am Freitag zu beobachtenden guten Stimmung an der Wall Street profitiert. So habe sich der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag zum Abschluss der Woche recht nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten stabilisieren können.





Die Hausse an den Aktienmärkten, welche die Rekordmarken vieler wichtiger Aktienindices in den Lehrbüchern der Wirtschaftsgeschichte bis Januar sehr deutlich nach oben verschoben hat, war zuletzt von einer in der Tat fast schon gefährlich euphorischen Stimmung in der US-Wirtschaft begleitet worden, so die Analysten der NORD LB.Insofern seien die Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing sicherlich von größerer Bedeutung für das Marktgeschehen im Equity-Segment. Die jüngsten Zahlen zum Philadelphia-Index, welcher als vielleicht wichtigster regionale US-Stimmungsindikator betrachtet werden könne, würden nach Auffassung der Analysten der NORD LB eindeutig nicht für eine nachhaltige Abschwächung des ISM PMI Manufacturing sprechen. Sie würden auch daher beim nationalen Einkaufsmanagerindex für die Industrie der USA im Berichtsmonat Februar eine nur marginale Abschwächung auf dann 58,5 Punkte erwarten. Der Indikator könnte sich damit also weiterhin sehr klar oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern halten, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze gelte. Folglich würde auch weiterhin ein sehr starkes Wachstum in der "Old Economy" der Vereinigten Staaten angezeigt werden, was grundsätzlich natürlich schon positiv für die internationalen Aktienmärkte wäre.