Genf (www.aktiencheck.de) - Nach der zurückliegenden Rally an den Aktienmärkten hält Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team des schweizerischen Vermögensverwalters Unigestion, jetzt die Zeit für gekommen, den Fuß etwas vom Gas zu nehmen und Chancen nach einer möglichen Korrektur wahrzunehmen, so die Experten von Unigestion.



"Wir mäßigen die Übergewichtung von Growth Assets und ziehen innerhalb unserer Multi-Asset-Portfolios verstärkt Absicherungsstrategien in Betracht", sage Savry. Zur Begründung seiner Vorsicht verweise er auf das nachlassende Momentum, die ungünstige Saisonalität, die sich verschlechternde Gesundheitssituation, die hochkonzentrierte Positionierung der Anleger sowie die US-Zinskurve, die das aktuelle Tempo der Aktienrally in Frage stelle. Hinzu komme, dass die Aktien der Unternehmen, die bei der Erholung am meisten zugelegt hätten, trotz positiver Zahlen für das zweite Quartal nach der Bekanntgabe der Ergebnisse gefallen seien.



Allerdings würden diese Faktoren die Überzeugung von Unigestion nicht in Frage stellen, dass sich die Konjunktur auf Sicht von zwölf Monaten "V-förmig" erholen werde. "Daher wird eine Korrektur der risikoreichen Anlagen zwischen fünf und zehn Prozent in den kommenden Wochen eher als eine Chance gesehen, unser Risiko zu erhöhen, und nicht als ein Signal für einen zweiten Abschwung an den Märkten, ähnlich dem im März beobachteten", sage Savry. (04.08.2020/ac/a/m)



