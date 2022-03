Die Notenbanken würden sich somit in der Zwickmühle befinden. Einerseits würden die Inflationsraten klare Signale einer notwendigen geldpolitischen Straffung senden, andererseits würden die Unsicherheiten rund um die geopolitische Situation die Aussichten für die Weltwirtschaft eintrüben und für eine Unterstützung in Form von Liquidität sprechen. Die amerikanische Notenbank sei hier noch in der besten Situation, da der geopolitische Einfluss auf sie geringer sei. Der Straffungskurs werde kommen, nur etwas schwächer als zuletzt erwartet.



In Europa seien hingegen restriktivere Maßnahmen unwahrscheinlicher geworden. Vermutlich werde die EZB in der aktuellen Unsicherheit erstmal abwarten. Jedoch sei aufgrund des aktuell enormen Preisdrucks im weiteren Jahresverlauf auch hier eine straffere Geldpolitik zu erwarten. Vorerst werde die Realverzinsung in Europa jedoch weiter traurige Negativrekorde erreichen. Das seien vor allem für klassische Sparerinnen und Sparer sehr schlechte Nachrichten. Ihre Kaufkraft nehme in diesem Umfeld deutlich ab. Aktien und Immobilien würden die wichtigsten Komponenten zum Schutz vor Inflation bleiben.



Schaue man auf die Aktienmärkte, so könne man sich verwundert die Augen reiben. Die Nervosität sei schnell verschwunden, und die Marktteilnehmer seien zur Tagesordnung übergangen. Lediglich russische Aktien hätten starke Verluste zu verzeichnen gehabt. Der große Ausverkauf an den Märkten sei somit vorerst ausgeblieben. Die Analysten würden jedoch Angesichts der verbleibenden Unsicherheiten auch in den kommenden Monaten eine Phase erhöhter Kursschwankungen erwarten.



Es empfehle sich in dieser Phase, amerikanische Aktien höher zu gewichten, da die Auswirkungen für die amerikanische Wirtschaft geringer ausfallen sollten. Zusätzlich profitiere der US-Dollar als Krisenwährung und von der aus US-Sicht positiven Zinsdifferenz. Die hohen Inflationsraten würden weiter Rohstoffwerte und Energieunternehmen stützen.



Die Nachrichten der vergangenen Wochen würden an wie aus einer anderen Zeit muten. Rüstungsausgaben würden drastisch erhöht, die längere Nutzung von Kohle- und Atomkraftwerken werde diskutiert und der CO2-Preis falle um 50 Prozent. Der in dieser Woche veröffentlichte Weltklimabericht verdeutliche jedoch, die Erderwärmung sei real und habe sich stark beschleunigt. Bereits 2030 drohe demnach ein Temperaturanstieg um 1,5 Grad - zehn Jahre früher als bisher prognostiziert. Eine Folge würden noch mehr extreme Wetterlagen sein.



Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen müssten also Ansporn sein, den Wechsel von fossilen Energieträgern zu alternative Energieformen noch vehementer zu forcieren und die Abhängigkeit dadurch signifikant zu reduzieren. Einen Rückschritt könne man sich nicht erlauben, da er niemals wieder einholbar sein werde. (04.03.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Schock über die entsetzlichen Entwicklungen im Osten Europas sitzt tief, der Westen hat harte Sanktionen gegen Russland verhängt und die ersten wirtschaftlichen Ableitungen dieser Entwicklungen zeigen sich, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Die verbesserte Pandemiesituation rund um den Globus und die jüngst gemeldeten Wirtschaftsindikatoren könnten eigentlich Anlass für Zuversicht und Hoffnung sein, wären da nicht die dunklen Wolken, ausgelöst durch die Folgen der von Putin ausgelösten kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Der Blick auf positive Frühindikatoren sei somit trügerisch, da die aktuellen Entwicklungen noch nicht berücksichtigt seien. Es sei jedoch schon jetzt klar, dass Europa aufgrund der geographischen Nähe und der engeren Handelsverflechtungen stärker belastet werden werde als der Rest der Welt.Den Fixpunkt, der das Ausmaß der wirtschaftlichen Bremswirkung bestimmen werde, würden die Energie- und Rohstoffpreise bilden. Mit rund 40 Prozent dominiere Russland die europäischen Gasimporte. Die Abhängigkeit bei Öl sei nur halb so hoch, aber immer noch dominant. Es sei also nicht verwunderlich, dass diese Lieferungen vorerst von den Sanktionen ausgeschlossen worden seien. Die Preise würden aktuell trotzdem durch die Decke gehen, obwohl seit Kriegsbeginn die Menge an geliefertem Gas über die bestehenden Pipelines signifikant angestiegen sei.