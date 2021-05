Hannover (www.aktiencheck.de) - Die meisten Aktienmärkte verabschiedeten sich in bester Stimmung in das Wochenende, so Thorsten Strauss und Klaus-Dieter Förtsch von der NORD/LB.Die Aussichten für die lang erhoffte Erholung der Wirtschaft würden sich verbessern. Selbst die ziemlich enttäuschenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die am Freitag veröffentlicht worden seien, hätten eine positive Aufnahme gefunden. Zwar würden die schwachen Zahlen signalisieren, dass der Weg der Konjunkturerholung in den USA noch lang und holprig sein werde, aber immerhin habe es einen weiteren Stellenaufbau im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gegeben, und - noch viel wichtiger - das Inflationsthema sei dadurch zunächst entschärft worden. Äußerungen von Finanzministerin Janet Yellen, die auf die Möglichkeit eines steigenden Zinsniveaus hingewiesen und damit für eine gewisse Beunruhigung unter den Börsianern gesorgt habe, seien damit schnell zu den Akten gelegt gewesen.Mit Spannung würden nun die in den nächsten Wochen zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten auf etwaige Inflationsanzeichen hin unter die Lupe genommen. Zunächst stünden zwar die Konjunkturerwartungen des ZEW im Fokus (Dienstag), die eine weitere Stimmungsverbesserung signalisieren sollten, aber bereits am Mittwoch komme mit den Verbraucherpreisdaten aus den USA ein wirkliches Highlight, gefolgt von einer wahren Datenflut am Freitag, aus der die Einzelhandelszahlen und der Bericht zur Lage in der Industrie herausragen würden. Wegen des Feiertages am Donnerstag in Deutschland und in anderen Ländern sowie des anschließenden Brückentages dürfte sich das Handelsgeschehen in der zweiten Wochenhälfte beruhigen. (Ausgabe 19 vom 10.05.2021) (10.05.2021/ac/a/m)