Als neues Risiko könnte sich jedoch der Konflikt zwischen den USA und Russland auf syrischem Boden erweisen. Donald Trump habe mit einem Militärschlag gegen das von Russland unterstützte Regime des syrischen Machthabers Assad gedroht, nachdem am Samstag ein Giftgasanschlag in der Stadt Duma in Ost-Ghuta gemeldet worden sei.



Im Vergleich zum 16. Februar - dem Tag an dem das US-Handelsministerium Untersuchungen auf Erhebung von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium öffentlich gemacht habe - hätten alle Sektoren im S&P 500 (Financials, Öl, Materials, Industrie, IT, Versorger, Konsumgüter, Gesundheit, Investitionsgüter, Telekommunikation) an Wert verloren, die Grundstoff- und Industriesektoren aber überproportional stark. Ein Grund dürften hier die erwarteten höheren Inputpreise für Stahl und Aluminium infolge der Zölle in Höhe von 25% bzw. 10% sein, die Unternehmen des Weiterverarbeitenden Gewerbes drohen und möglicherweise auf der Gewinnmarge lasten würden. Gleichzeitig dürften die angedrohten (chinesischen) Gegensanktionen die Absatzmöglichkeiten auf dem speziellen Auslandsmarkt erschweren. Beides spreche für fallende Aktienkurse.



Überproportional hohe Kursverluste habe auch die zweitgrößte Untergruppe, der Finanzsektor, hinnehmen müssen. Hier sei jedoch die Argumentationskette etwas schwieriger: Auf den ersten Blick sollte die erhöhte Volatilität den Banken, aufgrund reger Absicherungsaktivitäten der Kunden, zugute kommen. Jedoch könnten die Handelskonflikte auch (mittelfristig) negative fundamentale Folgen haben, welche beispielsweise das klassische Kreditgeschäft oder das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen beeinträchtigen könnte.



Auffällig sei zudem, dass gerade die Sektoren zu den größten Verlieren des Handelskonflikt (ausgenommen den FANG) zählen würden, welche seit der Wahl von Trump deutlich stärker als der Gesamtmarkt hätten zulegen können (Consumer Diskretionary, IT, Financials). Unternehmen, die von der "Trump Rally" nur geringfügig profitierten würden, würden sich in der Phase erhöhter Volatilität recht robust zeigen. Dies seien die klassischen Defensivtitel wie Versorger und Consumer Staples gewesen.



Folglich könnte man schließen, sollte sich der Handelskonflikt vom gegenwärtigen Stand entschärfen, dies den zyklischen Titeln spürbar zugute kommen dürfte. Jedoch dürften defensive Werte eher von der Eintrübung der Wachstumsdynamiken profitieren, da Anleger diese gerne als "Absicherung" gegen Kapitalmarktturbulenzen nutzen würden. (Ausgabe vom 12.04.2018) (13.04.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Aktienindices konnten von den zuletzt erreichten Tiefständen sichtbare Kursgewinne verzeichnen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe die Marke von 12.300 Punkten zurückerobern können, während sein US-Pendant S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) Kurs auf 2.650 Zähler nehme.Zur Entspannung an den Märkten hätten versöhnliche Töne im Handelskonflikt sowohl von US-Präsident als auch des chinesischen Staatschef Xi Jinping beigetragen. So habe Trump am vergangenen Wochenende erklärt, dass er eine Einigung im Handelsstreit erwarte. China habe ebenfalls für Zugeständnisse im Handelsstreit bereit erklärt. So habe Xi Jinping u.a. einen besseren Marktzugang für internationale Konzerne versprochen. Jedoch habe es solche Versprechen der chinesischen Regierungen in der Vergangenheit bereits des Öfteren gegeben, passiert sei jedoch bisher nichts. Die Unsicherheit darüber, ob, wie und wann sich die USA mit China einigen würden, bleibe weiterhin hoch, auch wenn offensichtlich Gespräche zwischen den betroffenen Parteien stattfänden.