Drittens seien die Quartalsergebnisse vor allem in Europa "teils sehr robust" ausgefallen, einzelne Gewinnprognosen für das Gesamtjahr wurden sogar angehoben. "Gleichzeitig werden Indexziele für Aktien und Wachstumsprognosen heruntergenommen", so Kreuzkamp. Auch die gemeldeten Inflationsraten eilten von Rekord zu Rekord, während die Markterwartung für das längerfristige Inflationsniveau leicht sinke.



Wer prognostizieren wolle, wo die Märkte in zwölf Monaten stünden, müsse sich also die Frage stellen, welche der jetzt dominierenden Themen dann noch relevant sein würden. "Wir gehen davon aus, dass die verschiedenen Hürden die Märkte noch eine Weile in Atem halten werden, die Volatilität somit hoch bleiben wird", meine Kreuzkamp. "Doch wir setzen darauf, dass in zwölf Monaten, wenn dann wiederum auf die darauffolgenden zwölf Monate geschaut wird, es bei einigen Themen weniger Unklarheit geben wird."



Unter dem Strich würden die DWS-Strategen "für Aktien bis zu zweistelliges Renditepotenzial und eine Erholung der Unternehmens- und Schwellenländeranleihen" erwarten. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es in den USA nicht zu einer Rezession komme und ein möglicher Exportstopp russischer Energie Europas Konjunktur dieses Jahr nicht ins Wanken bringe. "Chinas Umgang mit Covid, der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe sollten bis dahin hoffentlich an Brisanz verloren haben", meine Kreuzkamp.



Die größte Belastung für die Märkte sei jedoch das Dilemma der Zentralbanken, die trotz wackeliger Konjunktur und nervöser Märkte die Zinsen erhöhen müssten, um die Inflation zu bekämpfen. "Der FED-Put, also die extreme Marktunterstützung mittels lockerer Geldpolitik, kann in diesem Umfeld nicht gezogen werden", so Kreuzkamp. "Hoffen wir, dass wir ihn ohnehin nicht gebraucht hätten." (23.05.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Team um DWS-Chefanlagestratege Stefan Kreuzkamp traut den Aktienmärkten auf Sicht von zwölf Monaten eine gute Entwicklung zu, so die Experten von "FONDS professionell"."Dazu müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt werden, ein Selbstläufer ist dies nicht", betone das "Chief Investment Office" des Fondsanbieters in einer Kurzstudie, in der die DWS ihre Marktprognosen angepasst habe.