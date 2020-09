Für eine mittelfristig weiterhin positive Börsenentwicklung spreche, dass sich die wirtschaftliche Lage zuletzt weiter verbessert habe. Mit der Aussicht auf eine Impfung bzw. wirksame Medikamente gegen das Virus dürfte dann im Jahr 2021 eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung einsetzen. Große Unterstützung biete in diesem Zusammenhang auch die ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanken und die substanziellen Hilfspakete der Staaten. Die Summe dieser Faktoren sollte für eine Erholung der Unternehmensgewinne sorgen.



In den Herbst hinein könnte aber die weitere Börsenentwicklung kurzfristig wieder holpriger werden. Dafür spreche, dass die Monate September und Oktober historisch zu den schlechteren zählen würden. Des Weiteren stehe die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Neuinfektionsraten und zwischenzeitlicher Gegenmaßnahmen im Raum. Zu guter Letzt gehe auch der US-Präsidentschaftswahl in die heiße Phase und könnte solcherart für erhöhte Volatilität sorgen.



Der VSTOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50 eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, sei Anfang September im Zuge der zwischenzeitlichen Abverkäufe an der Börse und der Aussicht auf einen Anstieg der Neuinfektionsraten im Herbst wieder nach oben gegangen. Der Verlauf der Volatilität für längere Laufzeiten sei einem ähnlichen Muster gefolgt. (08.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten gestaltete sich in den Sommermonaten unterschiedlich, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Während sich die europäischen Leitindices mehr oder weniger seitwärts bewegt hätten, hätten die US-Aktienindices sogar neue Allzeithöchststände markieren können. Besonders habe dabei der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) hervorgeragt, der mittlerweile 20% über den Ständen von vor der Coronavirus-Krise notiere. Zurückzuführen sei dies auch auf die starke Performance der sehr großen Tech-Titel gewesen, die mit ihren Geschäftsmodellen sogar von den Auswirklungen der Pandemie profitiert hätten (u.a. Trend zu "Home Office" und "Online-Shopping"). Da diese Titel mittlerweile sehr hoch bewertet seien, werde die Gefahr von Rückschlägen nun deutlich größer. Auch eine Sektor-Rotation hinaus aus den "heißgelaufenen" und hin zu jenen Aktien und Sektoren, die von der Krise stärker getroffen gewesen seien und noch jede Menge Aufholpotenzial hätten, könnte sich in den kommenden Monaten einstellen.