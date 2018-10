Viele von den Experten würden Chancen in aktuell unbeliebten Segmenten wie in den Schwellenländern und in Europa sehen. Auf Sektorebene würden viele Portfoliomanager weiterhin Finanzwerte bevorzugen.



Das Argument für Substanzaktien gegenüber Wachstumsaktien sei nach einer beträchtlichen Underperformance relativ betrachtet angestiegen. Momentan sehe dies jedoch mehr nach einer absoluten als nach einer relativen Chance aus. Bislang hätten die Experten noch kein ausschlaggebendes Argument, um in Substanzaktien umzuschichten.



Auf kurze Sicht würden die Handelsspannungen weiterhin das größte Risiko für den Ausblick der Experten darstellen. Vorsichtiger eingestellt seien die Experten bezüglich US-Wachstumsaktien auf Grund der kürzlichen Outperformance und einigen Anzeichen für Übertreibung. Auf längere Sicht würden steigende Zinsen und das hohe Niveau der Unternehmensverschuldung in den USA den Aktienrückkäufen eine Grenze setzen, die bislang ein wichtiger Treiber für den Bullenmarkt gewesen seien. Momentan sei dies jedoch noch kein kritischer Punkt. (30.10.2018/ac/a/m)





In den aktuellen "Global Equity Views" richten die Experten von J.P. Morgan Asset Management den Blick auf die Entwicklungen an den Aktienmärkten weltweit.Vor dem Hintergrund steigender Zinsen in den USA und den bereits historisch lang anhaltenden Konjunktur- und Gewinnzyklen, agieren unsere Investoren mit Vorsicht, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Jedoch würden die Experten weiterhin mit einem Gewinnwachstum rechnen, das die Märkte im kommenden Jahr unterstützen werde.