Am Mittwoch sei diese Dynamik jedoch durch die Veröffentlichung einer neuen Liste mit chinesischen Importwaren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar, die ab September unter Umständen mit 10% verzollt würden, schlagartig gebremst worden. Die Veröffentlichung dieser Liste sei jedoch nicht überraschend gekommen, da Donald Trump seinen Handelsbeauftragten mehrmals darum ersucht habe. Es werde hierüber eine zweimonatige öffentliche Anhörung geben, sodass Zeit für die Aufnahme von Verhandlungen bleibe. Daher hätten die Märkte rasch wieder zugelegt. Dies sei aus mehreren Gründen geschehen: zum einen aufgrund der sehr positiven Äußerungen des US-Präsidenten auf dem NATO-Gipfel (auch wenn deren wahre Wirkung auf die Wirtschaft bezweifelt werden dürfe), zum anderen aufgrund der Gerüchte um die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen China und den USA, die die Möglichkeit einer konstruktiven Einigung wahren würden, und zu guter Letzt die Hoffnung auf über den Erwartungen liegende Unternehmensergebnisse in den USA, vor allem bei Technologietiteln.



Der letzte Punkt sei wichtig. Auch wenn die weitere Entwicklung im Handelskrieg und Donald Trumps Aussagen kaum vorhersehbar seien, dürfe man dennoch annehmen, dass die Berichtssaison der Unternehmen in den nächsten Wochen der wichtigste Marktkatalysator sein werde. Die Berichtssaison, die in den USA am Mittwoch mit PepsiCo begonnen habe, sei am Freitag mit den großen Banken in vollem Gange gewesen und setze sich mit den Technologiewerten fort.



Sie seien die großen Gewinner des ersten Halbjahres und würden unter besonderer Beobachtung stehen. Seien die Ergebnisse zufriedenstellend, werde die vom Markt in der vergangenen Woche an den Tag gelegte Zuversicht noch verstärkt. Es könnte zu einigen Gewinnmitnahmen kommen, die die aktuelle Erholungsdynamik bei Aktien allerdings nicht infrage stellen würden. Seien die Ergebnisse hingegen enttäuschend, würden die Folgen wegen der Bewertungen und der massiven Konzentration von Anlagen in diesen Werten gravierend sein. Ganz gleich, in welche Richtung das Pendel schwinge, werde dies zumindest einen Vorteil haben: Man werde sich wieder auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentrieren können. (17.07.2018/ac/a/m)





Sollten Anleger den Handelskrieg allmählich als gegeben ansehen, mit dem sie fortan leben müssten? Oder würden sie sich vehement der durchaus reellen Möglichkeit verschließen, dass es zu einer Eskalation kommen könnte? Diese Fragen würden sich in jedem Fall durch das besonders selbstgefällige Verhalten der Aktienmärkte in der vergangenen Woche aufdrängen. Am vergangenen Montag hätten sich die wichtigsten Indices vor allem in Asien deutlich erholt, obwohl kurz vor dem Wochenende von den USA und China offiziell gegenseitige Zölle auf Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar verhängt worden seien. Vielleicht hätten manche Anleger damit gerechnet, dass die offizielle Verhängung der US-Zölle eine chinesische Überreaktion oder neue Ankündigungen von Donald Trump auslöse.