NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 10,84 -0,46% (15.03.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(15.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Loo von CFRA Research:Jeffrey Loo, Aktienanalyst von CFRA Research, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Pershing Square Capital (Bill Ackman) habe die verbliebene Beteiligung von 11 Mio. Aktien von Valeant Pharmaceuticals International Inc. verkauft. Ackman werde auch sein Aufsichtsratsmandat niederlegen.Die Analysten von CFRA Research räumen ein, dass das Unternehmen mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen haben. Wenn sich aber die Geschäftsbeziehungen mit Partnern weiter stabilisieren würden und Valeant mit der Strategie zum Schuldenabbau und den Asset-Verkäufen vorankomme, sollte beim Aktienkurs Aufwärtspotenzial möglich sein.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von CFRA Research das "buy"-Rating, senken aber das Kursziel von 22,00 auf 17,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:10,19 Euro +0,45% (15.03.2017, 14:07)Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:10,16 Euro -0,37% (15.03.2017, 14:23)