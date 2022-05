Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) schon am Freitag um 7% nachgegeben hatte, sackte diese gestern um weitere 8,2% ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) als auch Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) hätten von den steigenden Ölpreisen profitiert. Für die Aktien der beiden Konzerne sei es um 2,4% bzw. 3,1% nach oben gegangen.McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) (-0,4%) ziehe sich als Konsequenz des Ukraine-Krieges vollkommen aus Russland zurück. Das Management rechne hier mit Verlusten in Höhe von USD 1,2 Mrd. bis USD 1,4 Mrd. (17.05.2022/ac/a/m)