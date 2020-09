München (www.aktiencheck.de) - Ein größeres Geschenk hätte die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve den Aktienmärkten mehr als drei Monate vor Weihnachten nicht machen können, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Dieser für sämtliche Kapitalmärkte der Welt relevante Paradigmenwechsel der FED stütze risikobehaftete Assets. Negative Realzinsen würden eine noch höhere Bewertung dieser betreffenden Anlageklassen wie Immobilien und Gold erlauben. Ganz besonders zu nennen seien in diesem Zusammenhang Aktien. Viele Kurs-Gewinn-Verhältnisse erscheinen im historischen Vergleich schon länger ausgesprochen hoch, so die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland. Das für Aktieninvestitionen notwendige Kapital werde aber nun voraussichtlich auf unabsehbare Zeit quasi zum Nulltarif zu haben sein. Je nach dem individuellen Risiko-Rendite-Profil von Anlegern könne daher der Aktienerwerb trotz dieser vergleichsweise "teuren" KGVs sinnvoll sein, zumal renditeträchtige Alternativen rar gesät sind und "dank" der FED auch bleiben würden.Die Assetklasse Aktien werde durch die FED also nochmals gestärkt. Daran würden auch kurzfristige Korrekturen wie im NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) Ende vergangener Woche nichts ändern. Gerade dieser Leitindex bleibe in seinem mittelfristigen Aufwärtstrend ungebrochen. Die Weltaktienmärkte würden sich allerdings sehr differenziert entwickeln und das Gleiche gelte auch für die Kurse der Unternehmen. Genaues Hinschauen, in welche Werte investiert werde, sei für Anleger also unverzichtbar. Sonst würden sich zu den allgemeinen Niedrigzinsen auch noch niedrige oder sogar negative Aktienrenditen im eigenen Depot gesellen. (07.09.2020/ac/a/m)