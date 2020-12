Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.485 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von -1,53% erzielt. Nach den hohen Kurszuwächsen im November konsolidiere der EURO STOXX 50 weiterhin im oberen Bereich seiner einmonatigen Handelspanne. Die gegenwärtige Konstellation lasse sich sowohl negativ als auch positiv interpretieren. Für eine positive Interpretation spreche die hohe Stabilität und Bodenbildung in der Nähe der 3.500 Punktemarke, die nach schnellen Erholungsphasen nicht selbstverständlich sei und zu einer Abkühlung der überkauften Marktlage führe. Nichtsdestotrotz könne die Konsolidierungsphase auch als zögerliches Verhalten der Nachfrageseite interpretiert werden, die eine gewisse technische Fragilität suggeriere. Wie in der Vorwoche sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nervöse Gewinnmitnahmen zum Jahresendspurt als größte Gefahr an. Insbesondere da ein Anstieg der Intraday-Volatilität zu erkennen sei. Im kurzfristigen Kursdiagramm bilde das obere Bollinger-Band bei ca. 3.550 Punkten einen Widerstand und das untere Bollinger-Band bildet bei 3.448 Punkten eine erste Unterstützungszone.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,6% konsolidiert. Er habe sich aber über der 30.000-er Marke halten können und habe bei 30.046 Punkten geschlossen. Energie und Kommunikationsdienstleistungen seien die beiden Sektoren mit Kursgewinnen gewesen, alle anderen Sektoren hätten Kursverluste erzielt. Die Analysten sähen die US-Börsen auf dem aktuellen Stand nach wie vor als weitgehend ausgereizt an und würden das Aufwärtspotenzial aktuell für begrenzt halten. Aus ihrer Sicht ähnle die Situation momentan einem vor sich hin brodelnden Wasserkocher - die Wassertemperatur könne erst bei 85 Grad liegen, sie könne aber auch schon bei 95 Grad liegen. Man wisse aber, dass man sich leicht die Finger verbrennen könne. Eine Konsolidierung (die die Analysten erwarten würden) sollte den Dow zunächst bis zum Verlaufshoch von Anfang September bei 29.200 Punkten führen. Die Analysten würden es jedoch für wahrscheinlich halten, dass sie zumindest bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen sollte, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden. Weitere Rallyversuche, die bei dem aktuell robusten Momentum nicht ausgeschlossen werden könnten, sollten aus Sicht der Analysten genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen und das Portfolio defensiver auszurichten. Die Analysten würden sich im Marktverlauf der nächsten Wochen nähere Einsichten erwarten, ob es sich bei der Erholung seit Ende März lediglich um eine Bärenmarktrally handle.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 178,36%-Punkten. Er konnte aus der bis dato vorherrschenden seitwärtsgerichteten Bandbreite zwischen 175%-Punkten und 177%-Punkten ausbrechen und sich mit tatkräftiger Hilfe der EZB-Entscheidung das Corona-Notkaufprogramm (PEPP) um 500 Milliarden Euro ausgeweitet am Freitag über 178%-Punkten einpendeln, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Sollten keine allzu großen Ereignisse eintreten, sei ein weiterer Rückgang der Bund-Renditen unter die -0,65% Marke unwahrscheinlich.



Die Saisonalität spreche eigentlich für tendenziell steigende Kurse. Der Wermutstropfen bleibe der aus Sicht der Analysten zu hohe Optimismus der Marktteilnehmer. Somit könnte die Jahresendrally dieses Jahr ganz oder zumindest schwächer ausfallen als erwartet. (14.12.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche verzeichnete der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Minus von 185 Punkten oder 1,4%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Somit sei es dem DAX bislang nicht gelungen, den Widerstand bei 13.460 Punkten zu überwinden. Das "große Bild" bleibe daher unverändert: Überwinde der DAX die Marke von 13.460 Punkten nachhaltig, so eröffne sich im ersten Schritt Potenzial bis zum bisherigen Allzeithoch bei 13.795 Punkten. Darüber wäre der Weg nach oben aus charttechnischer Sicht frei. Auf der Unterseite gelte es, den Unterstützungsbereich zwischen 12.850 und 13.000 Punkten nicht zu unterschreiten, da in diesem Falle ein Rückgang bis zur Marke von 12.500 Punkten zu erwarten wäre. Die technischen Indikatoren würden in der Summe gemischte Signale liefern. Auffällig sei jedoch der geringe Abstand der Bollinger Bänder. Dieses Phänomen habe in der Vergangenheit mittelfristig oftmals zu größeren Bewegungen geführt.