Früh mit dem Anlegen beginnen

Nur Geld verwenden, das verfügbar ist

Außerdem sollten Sparer für größere Anschaffungen nicht auf das angelegte Geld angewiesen sein. Wenn zum Beispiel plötzlich eine neue Heizungsanlage fällig ist, schrumpft das an der Börse angelegte Kapital, wenn der Anleger dafür Aktien oder Fondsanteile veräußern muss. Besser ist es, sich für solche Fälle einen Notgroschen in Form von zwei bis drei Nettogehältern anzulegen. Das Geld kann dann auf einem Festgeldkonto warten, bis es gebraucht wird.



In ETFs investieren

Finanzberatungsfirmen wie tecis, die Deutsche Vermögensberatung oder MLP empfehlen als Alternative zum Sparbuch schon seit längerem ETFs. Das sind spezielle Fonds, die die Wertentwicklung eines Aktienindex wie den DAX oder den Dow Jones abbilden. Dabei investieren sie anteilig in alle Wertpapiere, die der Index beinhaltet.



In einem Newsartikel auf der Website des Unternehmens weisen die Finanzberater von tecis auf den Vorteil der breiten Streuung hin, den ETFs bieten: Driftet der Kurs eines Wertpapiers ins Minus, wird das durch die Kursgewinne anderer Werte wieder wettgemacht. Dadurch eignen sich ETFs besonders für langfristige Geldanlagen, eben auch für die private Altersvorsorge.



Zudem sind ETFs günstig: Sie sind passiv gemanagt und kommen so ohne einen Fondsmanager aus, der bezahlt werden will. Ein ETF-Sparplan lässt sich ganz leicht über einen Online-Broker oder eine Direktbank realisieren. Oft wird dabei keine Depotgebühr verlangt, und die Kosten für Käufe und Verkäufe sind minimal.



Nicht ins Spekulieren verfallen

Wer an der Börse für sein Geldpolster im Alter investiert, sollte dies langfristig tun. Wer in schneller Folge Wertpapiere an- und wieder verkauft, riskiert vor allem zwei Dinge: Verluste durch risikoreiche Käufe und erhöhte Kosten. Denn die Gebühren, die beim Kaufen und Verkaufen fällig sind, schmälern die zu erwartende Rendite.



Besser ist es, sich sein Portfolio einmal jährlich genauer anzuschauen, am besten zusammen mit einem Anlageberater. Sollten einzelne Aktien oder Fonds nachhaltig schwächeln, wird das Portfolio durch gezielte Käufe und Verkäufe entsprechend umgestaltet. Gleichzeitig können Anleger bei dieser Gelegenheit auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren, wie etwa auf die Coronakrise. Als Reaktion auf die Pandemie wäre beispielsweise ein Investment in Biotech-Aktien oder -Fonds denkbar. (06.09.2021/ac/a/m)









