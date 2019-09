Der Nikkei 225 notiere aktuell sehr fest mit 21.142,78 Punkten (+2,4%).



Der Mischkonzern thyssenkrupp habe den Verkaufsprozess für seine lukrative Aufzugssparte gestartet, prüfe aber auch weiter einen Börsengang für das Geschäft. "Wir haben klar gesagt, dass wir - neben der Vorbereitung des Börsengangs - die vorliegenden Interessensbekundungen potenzieller Interessenten prüfen", habe der Konzern erklärt. Das tue das Unternehmen gewissenhaft. "Deshalb haben wir einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet, mit dem wir sicherstellen, dass unsere Entscheidung für thyssenkrupp und seine Stakeholder nachhaltig und die beste ist."



Die höhere Risikobereitschaft an den Finanzmärkten habe auch beim Euro für Auftrieb gesorgt. Der USD sei nach der Rücknahme des Entwurfs zum umstrittenen Auslieferungsgesetz in Hongkong weniger gefragt gewesen.



Die konjunkturellen Gefahren des Handelskonflikts seien gestern etwas in den Hintergrund geraten. Davon hätten die Ölpreise profitiert und zugelegt. Der Goldpreis sei durch Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Preisanstiegen etwas unter Druck geraten. (05.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein in die Schranken gewiesener Brexit-Hardliner Boris Johnson, die Aussicht auf eine europafreundliche Regierung in Italien und überraschende Zugeständnisse der Hongkonger Regierung an die Demonstranten gingen auch am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,96%, MDAX +0,73%, TecDAX +1,16%) nicht spurlos vorüber, so die Analysten der Nord LB.Im Gegenteil: Anleger hätten wieder Mut gefasst und bei den Dividendentiteln beherzt zugegriffen. Das DAX-Gründungsmitglied thyssenkrupp müsse sich aus Deutschlands 1. Börsenliga verabschieden. Der Mischkonzern werde durch MTU im DAX ersetzt. Dow Jones +0,9%, S&P-500 +1,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,3%) seien Konjunkturängste in den Hintergrund getreten, nachdem ermutigende chinesische Konjunkturdaten bekannt geworden seien. Die FED habe zudem in ihrem Konjunkturbericht unterstützend vermeldet, dass die meisten Firmen derzeit keine Rezessionsangst umtreibe.