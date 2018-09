Einen Kontrapunkt habe die vom ZEW unter Börsenprofis erhobene Konjunkturstimmung für Deutschland im September setzen können, die sich sowohl in den Erwartungen als auch in der Einschätzung der aktuellen Lage verbessert habe. Die deutsche Konjunktur laufe als weiter rund, allerdings gebe das Minuszeichen vor den Erwartungen durchaus einen gewissen Pessimismus zu verstehen.



Die Aufmerksamkeit der Börsianer habe sich verstärkt auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gerichtet, die allerdings wenig Neues zu Tage gefördert habe. Wie erwartet, hätten die geldpolitischen Instrumentarien keine Anpassung erfahren. Und auch bei der Rückführung der Nettoanleihekäufe habe es keine Überraschung gegeben. Die Projektionen mit Blick auf das Wirtschaftswachstum seien leicht nach unten revidiert worden (2018 auf 2,0% von 2,1%, 2019 auf 1,8% von 1,9%), was den zunehmenden Abwärtsrisiken Rechnung trage.



Die europäischen Börsen hätten sich wieder stabilisiert und zumindest psychologisch wichtige Kursmarken zurückerobert. Dabei sei die Erholung aber nicht sonderlich dynamisch verlaufen. Auch wenn die Analysten per Saldo verhalten positiv gestimmt seien: Für nachhaltig höhere Notierungen müssten noch einige Stolpersteine (Handelskonflikte, Währungsturbulenzen in den Schwellenländern, Brexit) aus dem Weg geräumt werden. (17.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices haben in der abgelaufenen Woche leichte Zuwächse verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Nach den teils kräftigen Abschlägen der Vorwoche sei dies immerhin ein kleiner Lichtblick. Der DAX , der zuletzt unter die psychologisch bedeutsame 12.000-Punkte-Marke gefallen sei, habe diese mit großer Anstrengung wieder zurückerobern können. Der EURO STOXX 50 habe seinerseits die 3.300er Marke wieder überwunden. Die Akteure an den Aktienbörsen hätten sich auch nicht von wenig inspirierenden Konjunkturmeldungen abschrecken lassen. So seien - nach zuvor schon schwächeren Auftragseingängen - auch die Produktion und der Export der deutschen Industrie im Juli rückläufig gewesen.