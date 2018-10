FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Deutliche Kursverluste bestimmten das Bild an den internationalen Aktienmärkten in der vergangenen Woche, berichten die Analysten der Nord LB. EURO STOXX 50 sei unter die Marke von 3.200 Punkten abgetaucht und notiere jetzt so tief wie zuletzt im Dezember 2016. Käufe von Schnäppchenjägern hätten immerhin für einen versöhnlichen Wochenausklang gesorgt. Vor allem anhaltende Zinssorgen hätten weiteren Kursdruck ausgelöst. Dabei habe neben der US-Notenbank Italien eine entscheidende Rolle gespielt. Trotz einiger Beschwichtigungsversuche des italienischen Finanzministers Tria sei es nicht gelungen, den Marktteilnehmern ihre Befürchtungen zu nehmen, dass die Ausgabenpläne der populistischen Regierung einen rasanten Schuldenanstieg zur Folge haben könnten.Die Stunde der Wahrheit dürfte am heutigen Montag schlagen, wenn der Haushaltsentwurf der EU-Kommission vorgelegt werde. In Verbindung mit reduzierten Wachstumsprognosen würden steigende Zinsen eine ungute Mischung für die Börsen bilden. Zuletzt hätten die Bundesregierung und der IWF ihre Schätzungen gekappt. Zudem habe der IWF vor möglichen Finanzmarktturbulenzen gewarnt und könnte gerade damit solchen Turbulenzen Vorschub geleistet haben. Impulse würden sich die Anleger von den US-Einzelhandelsdaten für September erhoffen, die am heutigen Montag veröffentlicht würden. Viele Investoren würden daneben große Hoffnungen auf die bevorstehende Berichtssaison setzen.Hierzulande läute traditionell der Software-Hersteller SAP die Phase der Unternehmensberichterstattung ein, für das abgelaufene dritte Quartal werde dies am Donnerstag der Fall sein. Mit Blick auf die immer noch robuste Konjunktur und die nachlassenden Belastungen von der Währungsseite dürften die Quartalsberichte insgesamt nicht schlecht ausfallen. Doch berge der sich breit machende Optimismus auch Enttäuschungspotenzial, und verfehlte Erwartungen würden - dies hätten vereinzelte Gewinnwarnungen im Vorfeld bereits gezeigt - mit empfindlichen Kursverlusten gnadenlos abgestraft. Somit spreche einiges für eine hoch bleibende Volatilität. Hierfür dürfte auch das politische Umfeld sorgen. In den USA rücke der Termin für die Zwischenwahlen am 6. November näher. Die Stimmung an den Börsen dürfte somit in nächster Zeit von erhöhter Nervosität geprägt sein. (15.10.2018/ac/a/m)