Im Zuge der starken US-Wirtschaft, der guten Joblage und der steigenden Löhne werde erwartet, dass die US-Notenbank (FED) an ihrer geplanten schrittweisen Leitzinserhöhung festhält. Steigende Zinsen wiederum könnten die Kreditkosten erhöhen und Verbraucher und Unternehmen von Käufen und Investitionen abschrecken und letztlich die Wirtschaftsdynamik in den USA verlangsamen. Alan Levenson, Chefökonom für den U.S. Raum, gehe davon aus, dass die FED in nächster Zeit stärker an der Zinsschraube drehen werde. "In den vergangenen zehn Jahren war die Erwartungshaltung so, dass die FED der US-Wirtschaft bei Bedarf zur Hilfe eilt. Das derzeitige Risiko besteht jedoch genau darin, dass sie nicht im Stande sein wird, die Märkte jederzeit zu stabilisieren", sage Quentin Fitzsimmons, Portfoliomanager und Mitglied des Fixed Income Global Investmentteams und füge hinzu: "Ich denke, dass jetzt die Marktpsychologie eine wichtige Rolle spielt. In diesem Sinne werden die Märkte sehr empfindlich auf kurzfristige fundamentale Entwicklungen reagieren."



Außer Frage stehe, dass die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China für erhebliche Unruhe auf den Märkten sorge. Zwar gebe es laut Larry Puglia, U.S. Large-Cap Core Growth Portfoliomanager, Hoffnung, dass die Vereinbarungen mit der Europäische Union sowie Mexiko und Kanada zu faireren Handelsbedingungen führen. Zugleich gebe er zu bedenken, dass "es derzeit verfrüht wäre, Investitionsentscheidungen zu treffen, die davon ausgehen, dass der Handelskonflikt erfolgreich gelöst wird".



Aktien nach wie vor als beste Wahl



Obwohl Abschwünge immer beunruhigend und temporäre Turbulenzen zu erwarten seien, würden die Aussichten für die internationalen Aktienmärkte generell günstig bleiben. "Während das Wirtschafts- und Kapitalmarktumfeld so günstig ist wie seit einiger Zeit nicht mehr, sollten Investoren nicht erwarten, dass sich die Rendite des Marktes auf unbestimmte Zeit fortsetzt", sage Don Peters, Diversified Mid‑Cap Growth and Tax‑Efficient Equity Portfoliomanager. "Angesichts der starken Performance der letzten Jahre wäre es nicht verwunderlich, wenn die Aktienmarktrenditen in den kommenden Jahren sinken würden. Allerdings sind Aktien nach wie vor die beste Wahl für Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben." (02.11.2018/ac/a/m)





