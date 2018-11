Die Vorteile des Kaufs

Ein höheres Handelsvolumen



Gleichsam wird deutlich, dass mit einem solchen Kauf ein sehr viel höheres Handelsvolumen erreicht werden kann. Da sich die Kosten für eine Transaktion nicht nur nach dem Volumen richten, sinkt der Gesamtpreis, der beim Broker gezahlt werden muss. Bei einem höheren Volumen, welches durch die Aufnahme von einem Kredit möglich ist, fallen die Gebühren pro Aktie demnach niedriger aus. Auch von Dividenden können die Anleger in der Folge profitieren. Da diese bei manchen AGs in den vergangenen Jahren stabil bei rund fünf Prozent lagen, würden bereits diese Summen bei gleichbleibender Wirtschaftslage ausreichen, um die Kosten des Kredits davon zu decken.



Die Nachteile und Risiken

Es liegt auf der Hand, dass die Mehrheit der Aktionäre an der Börse noch immer auf Eigenkapital setzt. Dies liegt vor allem an den folgenden Risiken, die sich beim Gang an der Börse nicht gänzlich ausschließen lassen.



Die Kursschwankungen







Wer sich dazu entschließt, einen Kredit über 5.000 Euro aufzunehmen und in Aktien der Firma Daimler zu investieren, wird mit einer Dividende von rund 250 Euro pro Jahr rechnen können. Doch es liegt an der Natur der Märkte, dass der Wert einer Aktie nicht immer nur nach oben klettert. Auch die einst so sicheren Dividendenzahlungen können aufgrund von nicht vorhergesehenen Faktoren plötzlich ausbleiben. Zuletzt hatte etwa der Dieselskandal ein Ausmaß, welches viele Autobauer in dieser Hinsicht zu beeinflussen wusste. Die Schwankungen der Kurse können letztlich dafür verantwortlich sein, dass die eigenen Pläne nicht in der gewünschten Art und Weise aufgehen. Dann ist es womöglich nicht mehr möglich, den Kredit geordnet zurückzuzahlen.



Die Schuldenspirale



In der Tat ist es möglich, dass ein Aktienkauf auf Kredit Verluste an der Börse erzielt. Der Anleger möchte nun einen Nachkauf tätigen, um dieses Minus wieder ausgleichen zu können. Mit etwas Pech gerät er auf diese Art immer tiefer in eine Spirale der Schulden, die sich ohne Einflüsse von außen oder einen kompletten Umschwung der wirtschaftlichen Lage nicht mehr durchbrechen lässt.









