Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mehrfach wurde an dieser Stelle betont, dass das Bild des Aktienmarktes, nicht zuletzt bedingt durch den großen Verfall, verzerrt sein könnte, so die Analysten der Helaba.Auch sei die Vermutung geäußert worden, dass es im Nachgang an diesen das wahre Gesicht sichtbar würde. Gestern sei es für den DAX sehr deutlich abwärts gegangen. Dies sei wesentlich der Angst vor neuen Corona-Lockdowns und der Veröffentlichung des FinCEN geschuldet gewesen. Die deutlich erhöhte Risikoaversion sei einerseits durch den mehr als 17-prozentigen Anstieg des V-DAX und andererseits durch das extrem negative Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (1:6) zum Ausdruck gekommen. Insofern scheine es, als würde der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat doch noch gerecht.Lange Zeit seien vermeintliche Risikofaktoren von den Akteuren ausgeblendet worden. Nachdem bereits die US-Technologiewerte den Rückwärtsgang eingelegt hätten, scheine es auch an anderer Stelle zu einer Neubewertung zu kommen. Natürlich habe der gestrige Rücksetzer auch sichtbare Spuren im Chartbild des DAX hinterlassen. Gleich reihenweise seien wichtige Unterstützungen wie beispielsweise bei 13.093 (21-Tageslinie), 13.031, 12.913 (Pivot), 12.909 (55-Tagesline) und 12.800 (Ichimoku-Wolke) durchbrochen worden. Da der Rutsch mit einer hohen Dynamik vollzogen worden sei, könnten bereits in Kürze die Support-Marken bei 12.450 Punkten, 12.369 (100-Tageslinie), 12.310 (200-Tage-EMA) und 12.198 (200-Tageslinie) in den Fokus rücken. (22.09.2020/ac/a/m)