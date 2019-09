Die Citigroup rechne für das Gesamtjahr mit etwas langsamer steigenden Nettozinseinnahmen als bislang erwartet. Sie dürften nur um 3 bis 4% (bisher: 4%) steigen, habe Finanzchef Mason gesagt. Neben leicht rückläufigen Einnahmen aus Handelsgeschäften und einer Abflachung der Zinskurve belaste nach Angaben der US-Bank auch die Erwartung mehrerer Zinssenkungen durch die Notenbank noch in diesem Jahr.



Auch Wells Fargo hadere mit den Zinssenkungen der FED. Daher gehe das US-Institut für das Jahr nun von einem Rückgang des Zinsüberschusses um 6% aus. Bislang habe man mit einem Minus von rund 5% gerechnet.



Die Generalstaatsanwälte von fast allen US-Bundesstaaten hätten eine Kartelluntersuchung gegen Google (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) und weitere große High-Tech-Firmen eröffnet. Die Ermittlungen sollten sich auf Googles Werbe-Geschäft konzentrieren. Die Untersuchungen seien "vorläufig", habe es geheißen.



Ein unter den Erwartungen gebliebener Zuwachs bei der französischen Industrieproduktion und eine stärker als erwartet zurückgegangene Produktion in Italien hätten den Euro etwas belastet. Auch hier würden die Anleger auf die Entscheidung der EZB zur weiteren Geldpolitik warten.



Die Ölpreise hätten die im Handelsverlauf erzielten Gewinne nicht halten können und am Abend sogar leicht nachgegeben. Hintergrund für die Kehrtwende sei die Entlassung von Trumps Sicherheitsberater Bolton gewesen, der als Hardliner gegenüber dem Irak gegolten habe.



Gold habe die Marke von USD 1.500 nicht verteidigen können und sei rund 10 USD unter diese Linie gerutscht. Angesichts der erhöhten Risikobereitschaft der Anleger und der charttechnischen Situation scheine ein weiterer Rückgang nicht ausgeschlossen. (11.09.2019/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,35%, MDAX -0,46%, TecDAX -1,41%) tendierte uneinheitlich. Von der Hoffnung auf eine erneute Lockerung der Geldpolitik der EZB habe nur der DAX profitiert. Investoren hätten auf bislang zurückgebliebene Titel gesetzt wie Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) (+3,54%) und Lufthansa (+3,16%). Wirecard hätten als DAX-Schlusslicht 4,49% abgegeben und dabei unter einer nur neutralen Ersteinschätzung eines Brokerhauses gelitten.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,28%, S&P-500 +0,03%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,04%) habe es am Dienstag keine klare Richtung gegeben. Anleger hätten sich vor den Zinsentscheidungen der EZB (Donnerstag) und der FED (nächste Woche) zurückgehalten. Ford (-1,26%) seien im Fokus gewesen, nachdem die Rating-Agentur Moody´s die Anleihen des Konzerns auf "Ramsch"-Status herabgestuft habe. Apple (+1,18%) habe im Rahmen der jährlichen Präsentation u.a. das iPhone 11 angekündigt. Viel stärker hätten die Investoren aber den Start eines Streamingdienstes ab November in 100 Ländern beachtet.Der Nikkei 225 lege aktuell zu und liege bei 21.580 Punkten (+0,88%).