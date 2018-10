BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe in der Heimat im September 3,3% weniger Autos verkauft, in Europa -4,9%, in China +13,4% und in USA +0,2%. Weltweit sei der Absatz um 0,8% gesunken. Im Jahresvergleich hätten die Bayern jedoch in den ersten neun Monaten 2018 1,3% mehr Fahrzeuge auf die Straße gebracht.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe bis heute 8,13 Mio. Fahrzeuge geliefert, dies bedeute ein Plus von 4,2%. Allerdings seien die Zahlen im September ggü. dem Vormonat um 18,1% auf nur 827.700 Fahrzeuge gesunken. In Deutschland habe es im September ein Auslieferungsdefizit von 45,2%, in den USA -2,6%, in China -5,7%, und in Westeuropa 41,5% infolge WLTP-Umstellung gegeben.



Die US-Steuerreform und die brummende Konjunktur hätten für ein dickes Plus bei den amerikanischen Banken gesorgt. Die größte US-Bank J.P. Morgan habe ihren Gewinn in Q3 um ein Viertel auf 8,4 Mrd. USD gesteigert, die Citigroup habe mit 4,6 Mrd. USD 12% mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Wells Fargo habe den Gewinn sogar um ein Drittel auf 5,45 Mrd. USD erhöhen können.



Der Euro habe einen Teil der deutlichen Kursgewinne der vergangenen Tage wieder abgegeben, habe sich aber über 1,15 USD gehalten. Das Britische Pfund habe darunter gelitten, dass eine Regierungskrise in Großbritannien befürchtet werde.



Das schwarze Gold habe nach den jüngsten Verlusten eine Gegenbewegung erlebt. Der Preis für Rohöl der Sorte WTI sei von 70,92 USD auf 71,36 USD gestiegen. Mit dem Durchatmen an den Aktienmärkten sei auch der Goldpreis wieder etwas zurückgekommen. (15.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,13%, MDAX +0,35%, TecDAX +1,47%) kam es zwar zunächst zu einer Gegenbewegung, jedoch ging ihr die Kraft aus, so die Analysten der Nord LB.Auf Wochenbasis habe der DAX ein Minus von fast 5% verbucht. Die Technologiewerte hätten sich dank des Rückenwinds der Nasdaq in den USA erholt. Wirecard habe sich mit über 5% im Plus im DAX an der Index-Spitze wieder gefunden.An der Wall Street ( Dow Jones +1,2%, S&P-500 +1,4%, Nasdaq +2,3%) hätten die Schnäppchenjäger das Bild bestimmt. Während diese sich in Europa nicht hätten durchsetzen können, hätten die Käufer die Aktienkurse über den Atlantik beflügelt. Bei den US-Einzelwerten hätten die Banken im Fokus gestanden. J.P. Morgan habe nach anfänglichen Gewinnen rund 1% nachgegeben, Citigroup und Wells Fargo hätten sich um 2,1% bzw. und um 1,3% verteuert. Nikkei-225 starte bislang schwächer in die neue Woche. Sorgen über eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft, den Handelsstreit und höhere Renditen bei US-Anleihen würden die Kurse ins Minus (22.330,14 Punkte) drücken.