Der Nikkei 225 notiere freundlich bei 23.520 Punkten (+0,81%).



Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) habe im dritten Quartal das Vorsteuerergebnis auf 70 (49) Mio. EUR gesteigert. Damit ergebe sich nach neun Monaten ein Vorsteuerergebnis von 187 (171) Mio. EUR. "Das Kerngeschäft der pbb zeigt sich weiter stabil mit einem guten Zinsergebnis, starkem Neugeschäft und niedrigen Kosten für die Refinanzierung", habe Vorstandschef Arndt erklärt. Bereits am 7. November habe die pbb die Gesamtjahresprognose angehoben und erwarte nun einen Vorsteuergewinn zwischen 205 und 215 (bisher: 170 bis 190) Mio. EUR.



Der Versicherer Talanx sei in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen und sehe sich auf Zielkurs für das Gesamtjahr. Von Januar bis September seien Prämieneinnahmen von 30,3 Mrd. EUR (+11,9%) erzielt worden, das Konzernergebnis habe sich dabei auf 742 (488) Mio. EUR erhöht. Für das Gesamtjahr peile Talanx weiterhin mehr als 900 Mio. EUR an. Für 2020 rechne der Versicherer mit einem Nettogewinn zwischen 900 und 950 Mio. EUR.



Die Lethargie beim Euro habe auch zu Wochenbeginn weiter angehalten. Nachdem keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung angestanden hätten, hätten einfach die Impulse gefehlt.



Der Handelskonflikt bleibe auch am Ölmarkt im Fokus. Die Zweifel an einer schnellen Einigung seien wieder größer geworden, die Preise des schwarzen Goldes daher rückläufig. Apropos Gold: Der Preis des gelben Metalls müsste eigentlich von der gestiegenen Unsicherheit profitieren - tue er aber nicht wirklich. Hier helfe vielleicht der Blick auf die charttechnische Situation: Seit Anfang September befinde sich der Kurs in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal. (12.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uneinheitlicher Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,23%, MDAX -0,04%, TecDAX +0,24%): Während die Standardwerte leichte Verluste aufwiesen, konnten die Technologieaktien etwas hinzugewinnen, so die Analysten der Nord LB.Nach dem deutlichen Minus des Vortages hätten Wirecard fast den gesamten Verlust wieder wettgemacht und mit einem Plus von 3,27% an der DAX-Spitze gestanden. Der chinesische Online-Händler Alibaba habe beim "Singles Day" einen neuen Verkaufsrekord erzielt - gut für den deutschen Zahlungsabwickler.Die Anleger seien an den US-Aktienmärkten ( Dow Jones +0,04%, S&P 500 -0,20%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,13%) vor dem Hintergrund der unklaren Situation im Handelsstreit vorsichtig geblieben. Spekulationen, wonach der Finanzinvestor KKR Interesse an Walgreens haben könnte, habe die Aktien des Pharmahändlers um 5,08% in die Höhe katapultiert.