Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am Aktienmarkt war gestern wieder von Zuversicht geprägt und der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) notierte im Hoch bei 15.745 Punkten, so Ralf Umlauf von der Helaba.



Am Ende habe ein Plus von 0,2% zu Buche gestanden. Ein verringerter Euro-Außenwert half den hiesigen Anteilscheinen ebenso wie starke US-Datenveröffentlichungen, so die Analysten der Helaba. Auch dürften die Portfolioanpassungen wegen der nahenden Indexerweiterung auf DAX 40 weitgehend abgeschlossen sein. Risiken wie die koreanischen Raketentests oder das weiter taumelnde Immobilienimperium China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) hätten nicht für größeren Abwärtsdruck gesorgt. Die Akteure würden zwar weiterhin auf ein Tapering seitens der FED setzen, dürften dies aber inzwischen auch zu weiten Teilen eskomptiert haben.



Der DAX sei nicht in der Lage gewesen, das Zwischenhoch vom 13. September bei 15.787 Punkten zu überwinden. Ebenso sei die Tatsache, dass die 55-Tagelinie nicht nachhaltig habe zurückerobert werden können, kritisch zu werten. Auch die quantitativen Indikatoren würden auf Risiken hinweisen. So sinke der MACD unterhalb seiner Signallinie und der DMI stehe im Verkauf. Wichtig erscheint uns nach wie vor die 100-Tagelinie bei 15.594Punkten als erste Unterstützung, bevor sich weiterer Raum nach unten eröffnet, zunächst bis in den Bereich 15.423/453 Punkte und folgend bis zum markanten Tief bei 15.048 Punkten, so die Analysten der Helaba. (17.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >