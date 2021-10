Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel am deutschen Aktienmarkt ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt, berichten die Analysten der Helaba.



Ursachen für die zuletzt verstärkt zu registrierende Risikoaversion seien vielfältig. Allen voran stehe noch immer der Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande im Raum und die Möglichkeit, dass von einer Pleite ein Dominoeffekt ausgehen könnte. Insbesondere nachdem bekannt geworden sei, dass sich nun auch Evergrande-Rivalen in Liquiditätsnöten befänden. Steigende Renditen, die hohen Rohstoffpreise, die Lieferkettenproblematik und weiter zunehmende Inflationssorgen würden ebenfalls eine Rolle spielen. Möglicherweise geselle sich ein Konflikt zwischen China und Taiwan als weiterer Belastungsfaktor hinzu. Zuletzt sei das chinesische Militär verstärkt in den Luftraum Taiwans eingedrungen, was als Provokation angesehen werde. Die taiwanesische Seite habe davon gesprochen, in Alarmbereitschaft sein zu müssen. Da Taiwan von den USA unterstützt werde, könnten neue Spannungen zwischen China und den USA nicht ausgeschlossen werden. Alles in allem bleibe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) damit anfällig für neuerliche Rücksetzer. Auch der übergeordnete Aufwärtstrend des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) spreche für diese These.



Zuletzt sei die 21- Tagelinie sowohl unter den 55- als auch unter den 100-Tagedurchschnitt abgerutscht. In naher Zukunft könnte der Average auch die 144-Tagelinie von oben nach unten durchbrechen. Letztmals sei ein Cross im Jahr 2020 zu sehen gewesen, allerdings in entgegengesetzter Richtung. In der Folge habe der DAX damals deutlich zugelegt. Ob sich ähnliches mit umgekehrten Vorzeichen wiederhole, bleibe abzuwarten. Zweifelsohne müsse jedoch mit einer Beschleunigung des Abwärtstrends gerechnet werden, sofern die 200-Tagelinie (15.019) und der 200-Tage-EMA (14.968) nachhaltig unterboten würden. Heute gelte es zunächst die vom Wochenchart abgeleitete Strukturmarke bei 15.134 Zählern im Auge zu behalten. (06.10.2021/ac/a/m)

