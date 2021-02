Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt setzte sich zum Wochenende fort, so die Analysten der Helaba.Die Ereignisse hätten die Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen, auch von Marktmanipulation sei die Rede. Belastet werde die Grundstimmung aktuell unter anderem auch durch die schleppenden Fortschritte der Impfkampagne. Der Impfstoff von AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) stehe kurz vor der Zulassung, könne jedoch nicht in den angeforderten Mengen bereitgestellt werden. Zudem habe es Verzögerungen beim Biontech-Impfstoff gegeben. Zudem würden die Corona-Mutationen Sorgen schüren, dass der Weg aus der Krise wohl länger sein könnte als zunächst gedacht und die Lockdown-Maßnahmen womöglich erneut verlängert würden.Das Risiko weiterer Rücksetzer bleibe erhöht, denn die Rahmenbedingungen seien schwierig und ein schneller Stimmungsumschwung eher unwahrscheinlich. Für erhöhte Abwärtsrisiken spreche auch die Charttechnik, denn der kurzfristige Trend sei negativ. Zudem liefere der DMI ein Verkaufssignal und der ADX weise auf eine zunehmende Trendstärke hin. Die 55-Tagelinie sei am Freitag auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Damit nehme die Gefahr einer neuerlichen Abwärtsbewegung zu und der Trend im sekundären Zeithorizont drohe negativ zu werden. Haltemarken lokalisieren die Analysten der Helaba bei 13.477, 13.436, 13.362, 13.315 und 13.223 Punkten. Auf Widerstände stoße der DAX im Bereich 13.700 und an der 21-Tagelinie bei 13.822. (01.02.2021/ac/a/m)