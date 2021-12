Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die am Mittwochabend von der US-Notenbank verkündete Marschroute sorgte am hiesigen Aktienmarkt gestern zunächst für ordentlichen Rückenwind, berichten die Analysten der Helaba.Gestern seien Aktien aus den Sektoren Energy und Industrials besonders gesucht gewesen. Den Blick etwas weiter nach vorn gerichtet sei davon auszugehen, dass die allseits bekannten Belastungsfaktoren auch im kommenden Jahr, zumindest in der ersten Hälfte, einen wesentlichen Einfluss auf die Kursentwicklung haben würden. Wie lange die Märkte in der Lage sein würden, diese zu ignorieren, werde sich zeigen müssen.Nachdem die 200-Tagelinie an zwei aufeinander folgenden Tagen einem Test erfolgreich Stand gehalten habe, sei es gestern fast folgerichtig aufwärts gegangen. Im Zuge dessen seien die zuletzt ebenfalls umkämpften 21,- 55,- 100 und 144-Tagelinien intraday deutlicher übersprungen worden und es habe eine erneute Annäherung an das relevante 61,8% (15.801) Retracement stattgefunden. Dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Schluss wieder in den Bereich der oben genannten Durchschnitte zurückgekehrt sei, zeige einerseits wie bedeutsam diese seien und andererseits, dass Schwungkraft meist nur kurzfristig vorhanden sei. Wieviel die Kursbewegung letztendlich wert gewesen sei, müsse sich insbesondere im Nachgang an den großen Verfall zeigen. (17.12.2021/ac/a/m)