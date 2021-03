Wien (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der oben thematisierten Nicht-Verlängerung der Aussetzung der "supplementary leverage ratio" verloren die großen US-Finanzhäuser JP MorganChase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Ticker-Symbol: JPM) (-1,6%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-1,1%), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-1,1%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) (-2,9%) am Freitag allesamt an Terrain, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Nach zwischenzeitlich kräftigem Abgabedruck von -4,4% sei die Aktie des Elektromobilitätpioniers Tesla am Freitag schlussendlich kaum verändert aus dem Handel gegangen. Auf die Stimmung hätten hier die vom chinesischen Militär vorgebrachten Vorwürfe gedrückt, wonach die in den Autos verbauten Kameras ein Sicherheitsrisiko darstellen würden. (22.03.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.