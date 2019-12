Die europäischen Märkte hätten sich zwar stabilisiert, würden aber weniger attraktiv bleiben. "Hier halten wir an unserer Untergewichtung fest", habe Gerlinger gesagt, denn gemessen am Wirtschaftswachstum hinke Europa den USA deutlich hinterher. "Daran wird sich auch 2020 nichts ändern." Europa könnte zudem unter einer immer noch möglichen Verschärfung des Handelskonflikts leiden, denn anders als die USA sei der Wirtschaftsraum sehr offen und auf den Außenhandel ausgerichtet. "Außerdem ist die Industrie in Europa zyklischer ausgerichtet, für eine nachhaltige Outperformance dieses Segments wächst die europäische Wirtschaft aber zu schwach", so Gerlinger.



Japan habe sich in den vergangenen Jahren wieder einen festen Platz in vielen Portfolios erobert. "Der Markt profitiert weiter von der expansiven Politik der Notenbank", so Gerlinger. "Dazu kommt, dass die Unternehmen anders als in der Vergangenheit eine deutlich aktionärsfreundlichere Politik betreiben." Ein schwächerer Yen sollte Exportwerte begünstigen.



Besondere Chancen böten auf der Aktienseite vier Segmente: REITs, Technologie, Healthcare und ganz grundsätzlich defensivere Sektoren. "REITs zeigen immer noch eine hohe Dividendenrendite und stabiles Gewinnwachstum, ein negativer Einfluss von der Zinsseite ist nicht zu erwarten", so Gerlinger. Healthcare sei einer der Megatrends, der politische Druck auf Preise und Margen werde durch die demographische Entwicklung ausgeglichen. "Zudem besteht hier viel Übernahmefantasie", so Gerlinger. Und obwohl der Technologiesektor hoch bewertet sei, bestünden hier immer noch sehr gute Chancen. "Das Gewinnwachstum ist relativ gesehen deutlich höher und die zunehmende Vernetzung und Automatisierung wird auch weiterhin einer der maßgeblichen Wachstumstreiber sein."



Die ebenfalls präferierten defensiven Sektoren würden in einem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld gewinnen. "Telekommunikation, Versorger oder nichtzyklischer Konsum genauso wie Infrastrukturunternehmen, darunter Eisenbahnen, Flughäfen, Autobahnbetreiber oder Stromnetzbetreiber, zeigen sehr stabile Cashflows und ein solides Gewinnwachstum, was sie für 2020 in jedem Fall attraktiv macht", so Gerlinger. (30.12.2019/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Aktien sind nicht völlig alternativlos, bieten aber auch 2020 solide Renditen. Dabei liegen Werte aus den USA vor denen aus Europa, Growth schneidet besser ab als Value, so Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM."US-Aktien bleiben erste Wahl", habe Gerlinger gesagt. "Wir erwarten eine fortdauernde Outperformance des US-Marktes." Dies liege vor allem am höheren, wenngleich sich leicht abschwächenden Wirtschaftswachstum in den USA. Zudem würden US-Unternehmen durch Aktienrückkäufe massiv die eigenen Kurse unterstützen. "Wenn es jetzt noch zu einer Lösung des Handelskonfliktes mit China kommt, sollte das den US-Aktien noch einmal Schwung geben", so Gerlinger. Gefahren würden vor allem wegen der bereits gut gelaufenen Märkte drohen, die den US-Markt vergleichsweise teuer erscheinen lassen würden.