Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag markierte der DAX ein weiteres, neues Rekordhoch, so Christian Schmidt von der Helaba.Auch das Inflationsgeschehen bleibe ein Thema. In Deutschland seien die Erzeugerpreise im Oktober kräftig gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sich das Plus auf 18,4% summiert. Einmal mehr stehe damit die Frage im Raum, wie lange das hohe Niveau des DAX, trotz schwacher Handelsumsätze und zu geringen Momentums, gehalten werden könne.Ein sich abschwächender, langfristiger MACD, insgesamt zu geringe Schwungkraft und weitere, wenig idealtypische Faktoren seitens der Charttechnik sprächen dafür, dass der Spielraum auf der Oberseite weitestgehend ausgereizt sein dürfte. Innerhalb eines auf allen Zeitebenen aufwärts gerichteten Trends sei es dennoch kein leichtes Unterfangen, einen nachhaltigen Richtungswechsel zu prognostizieren. Entsprechend sinnvoll erscheine es, die Anlageentscheidungen, basierend auf einem ausreichend tragfähigen Chance-Risikoprofil, zu treffen. Extensions seien beim DAX bei 16.334 Zählern, 16.406 Zählern und 16.492 Zählern zu finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 16.123 Punkten und 15.990 Punkten aus. (22.11.2021/ac/a/m)