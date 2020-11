Bei E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten neun Monaten erwartungsgemäß um rund 300 Mio. EUR auf 2,7 Mrd. EUR zurückgegangen. Der bereinigte Konzernüberschuss sei auf 1,1 (1,3) Mrd. EUR gesunken. Der Rückgang sei überwiegend auf die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und die außergewöhnlich warme Witterung Anfang des Jahres zurückzuführen, habe es geheißen. Der Versorger habe die im August gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und erwarte ein ber. EBIT zwischen 3,6 und 3,8 Mrd. EUR und einen ber. Überschuss von 1,5 bis 1,7 Mrd. EUR.



Continental habe in Q3 operativ die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Konzern habe einen um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn von 832 (Vorjahr 612) Mio. EUR ausgewiesen. Kosten für den Konzernumbau, Werksschließungen und der damit verbundene Personalabbau hätten allerdings für einen Betriebsverlust von 673 (-1.971) Mio. EUR gesorgt. Der Konzernumsatz habe bei 10,3 (11,1) Mrd. EUR gelegen. Für das Gesamtjahr stelle Conti einen Umsatz von rund 37,5 Mrd. EUR in Aussicht, die EBIT-Marge solle bei rund 3% (Vorjahr: 7,4%) liegen.



Der Nettogewinn von ABN Amro sei in Q3 durch eine höhere Risikovorsorge für faule Kredite in Höhe von 270 Mio. EUR belastet worden und habe nur noch 301 (558) Mio. EUR erreicht. Das operative Ergebnis sei mit 850 Mio. EUR nahezu konstant geblieben. CEO Swaak gebe sich für das Gesamtjahr etwas optimistischer, bleibe aber trotzdem vorsichtig und erwarte eine Risikovorsorge in Höhe von insgesamt 2,5 (bisher: 3,0) Mrd. EUR.



Nach einem ruhigen Beginn sei der Euro im Handelsverlauf gegenüber dem USD etwas unter Druck geraten. Marktteilnehmer hätten u.a. in der Zinsdifferenz-Ausweitung einen Grund dafür gesehen. Zudem seien die Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der EZB gerichtet gewesen.



Sinkende US-Ölreserven und die anhaltende Hoffnung der Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs hätten die Ölpreise befeuert. Das Aufleuchten des Goldpreises sei nach einem Tag schon wieder vorbei gewesen. Erneut sei es mit dem gelben Metall abwärts gegangen. (12.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch zur Wochenmitte ging es am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,40%, MDAX +1,52%, TecDAX +2,98%) weiter bergauf, so die Analysten der Nord LB.Allerdings seien am Berichtstag vor allem die Tech-Werte gesucht gewesen, die zuletzt geschwächelt hätten.Auch an den US-Aktienmärkten ( Dow Jones -0,08%, S&P-500 +0,77%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,01%) seien v.a. Technologietitel im Fokus gewesen. Der Dow habe dagegen eine wohlverdiente Pause gemacht. Nikkei-225 notiere freundlicher bei 25.521 Punkten (+0,68%).