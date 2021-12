Angesichts hoher Inflation beschleunige die FED die Abkehr vom Krisenmodus. Sie habe entschieden, das monatliche Abbautempo der Wertpapierkäufe ab Januar von zuletzt 15 auf 30 Mrd. USD zu verdoppeln. Im März wäre das Tapering damit abgeschlossen. Wie aus dem Ausblick hervorgehe, würden die Währungshüter zudem drei Zinsschritte nach oben im Jahr 2022 für angebracht halten.



Vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank hätten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher zurückgehalten (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,15%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,42%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,29%). Lediglich Tech-Werte hätten einen Teil der vorangegangenen Verluste aufholen können.



Das Vorgehen der FED gegen die Inflation habe an den US-Börsen für eine freundliche Stimmung gesorgt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,08%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,63%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +2,15%).



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe 2,13% höher bei 29.066 Zählern geschlossen.



Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) habe im 3. Quartal dank florierender Geschäfte im Segment Zucker und bei der Tochter CropEnergies den Umsatz um 17% auf 2,04 Mrd. EUR verbessern können. Dabei sei das operative Konzernergebnis um rund 90% auf 126 Mio. EUR gestiegen. Vor dem Hintergrund des Q3-Ergebnisses habe der Konzern die Ziele für das GJ 2021/22 präzisiert: Der Umsatz solle 7,3 bis 7,5 (bisher: 7,1 bis 7,3) Mrd. EUR erreichen, das operative Konzernergebnis bei 320 bis 380 (bisher: 300 bis 400) Mio. EUR liegen.



Beim Modehändler H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) habe es trotz Corona-Beschränkungen (zum Quartalsende seien 115 Filialen wegen Restriktionen geschlossen gewesen) im Zeitraum September bis November positive Nachrichten gegeben. Die Umsätze hätten um 8% auf 56,8 Mrd. SEK (Schwedische Krone) zugelegt. "Trotz anhaltender Beschränkungen und der negativen Folgen der Pandemie lag der Umsatz der H&M-Gruppe in Lokalwährungen wieder auf dem Niveau des 4. Quartals 2019", habe es geheißen.



Auch beim weltweit größten Modehändler Inditex (ISIN ES0148396007/ WKN A11873) würden sich Erholungstendenzen zeigen: In den ersten neun Monaten habe der Konzern die Erlöse um 37% auf 19,33 Mrd. EUR steigern können. Der Nettogewinn sei um 273% in die Höhe auf 2,5 Mrd. EUR geschossen. Damit komme das Unternehmen schon wieder nahe an die Zahlen vor der Corona-Pandemie heran. Im Vergleichszeitraum 2019 habe Inditex bei einem Umsatz von 19,8 Mrd. EUR einen Gewinn von 2,7 Mrd. EUR erzielt. (16.12.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Industrieproduktion ist im November mit einem Plus im Jahresvergleich von 3,8% schneller als erwartet gewachsen, berichten die Analysten der NORD/LB.Im Oktober habe es ein Plus von 3,5% gegeben. Eine höhere Energieproduktion und eine Senkung der Rohstoffpreise seien nach Angaben der chinesischen Statistikbehörde die Antreiber gewesen.Die Einzelhandelsumsätze im Reich der Mitte seien im November im Vergleich zum Vorjahr um 3,9% gestiegen, was unter den durchschnittlichen Erwartungen von 4,6% gelegen habe. Im Oktober sei ein Plus von 4,9% verzeichnet worden. Chinas Verbraucherausgaben seien durch einen Rückgang des Immobiliensektors und strenge Corona-Beschränkungen belastet worden.Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen in Deutschland sei im Oktober so stark gesunken wie seit vier Monaten nicht mehr. Zum Vormonat habe sie um 3,2% auf 29.597 Wohnungen abgenommen, habe das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Während Ein- und Zweifamilienhäuser gegen den Trend leicht hätten zulegen können, habe es bei Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern einen deutlichen Rückgang von 6,7% gegeben. Trotz des Rückschlags sei der Trend im Gesamtjahr weiter positiv: Von Januar bis Oktober seien 4,2% mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahr worden.