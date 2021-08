Steigende Corona-Infektionszahlen und unerwartet schwache US-Einzelhandelsdaten hätten die Wall Street belastet (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,79%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,71%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,93%). Trotz guter Q2-Ergebnisse hätten Anleger auch Schwachpunkte bei den Zahlen von Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) (-4,27%) gefunden. So hätten sie bemängelt, dass keine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben worden sei.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere freundlicher bei aktuell 27.630 Punkten (+0,75%).



Die Werbefirma Ströer (ISIN DE0007493991/ WKN 749399) habe ein starkes zweites Quartal hingelegt und damit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hinter sich gelassen. Der Umsatz habe um 42% (organisch +41,6%) auf 374 Mio. EUR zugelegt, der bereinigte operative Ertrag (EBITDA) sei überproportional auf 107 (55) Mio. EUR gestiegen. Vor allem das Geschäft mit der Außenwerbung habe sich sehr rasch erholt und liege zur Jahresmitte wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, habe Co-CEO Schmalzl gesagt. Für das 3. Quartal rechne er mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 15% bis 20%.



zooplus (ISIN DE0005111702/ WKN 511170) habe im 1. Halbjahr vom Haustierboom in der Corona-Krise profitiert. Der Umsatz sei um 16% auf 1,002 Mrd. EUR geklettert, der Betriebsgewinn (EBITDA) habe um 13% auf 42,2 Mio. EUR zugelegt. "Die erste Jahreshälfte hat gezeigt, dass die Zahl an Haustieren weiter steigt und der Umstieg auf den Online-Channel in allen wichtigen europäischen Märkten an Fahrt gewinnt", habe Vorstandschef Patt gesagt. Er habe sich zuversichtlich gezeigt, dass zooplus das mittlere bis obere Ende der Prognose für das Gesamtjahr (Erlöse zwischen 2,04 und 2,14 Mrd. EUR und EBITDA zwischen 40 und 80 Mio. EUR) erreichen werde.



Der Schweizer Versicherer Swiss Life (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) habe im 1. Halbjahr den Betriebsgewinn um 13% auf 889 Mio. CHF gesteigert, der Reingewinn habe um 15% auf 618 Mio. CHF zugelegt. Die Prämieneinnahmen seien währungsbereinigt um 7% auf 10,9 Mrd. CHF geschrumpft. Das lukrative Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäft habe die Swiss Life dagegen mit einem Neugeld-Zufluss von 4,6 Mrd. CHF weiter ausgebaut.



Der Euro habe unter den unerwartet starken Daten zur US-Industrieproduktion gelitten und verzeichne Verluste.



Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Delta-Variante habe die Ölpreise den vierten Tag in Folge sinken lassen. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe sich nach mehreren freundlichen Tagen mit leichten Verlusten präsentiert. (18.08.2021/ac/a/m)







Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist im 2. Quartal vor allem dank der Lockerungen der Corona-Beschränkungen angestiegen, berichten die Analysten der NORD/LB.Der Frühjahrsaufschwung habe - nach vorläufigen Berechnungen - saisonbereinigt für ein Plus von 0,2% oder 75.000 Personen auf rund 44,7 Mio. Beschäftigte gesorgt. Trotz des Anstiegs sei das Beschäftigungsniveau aber deutlich unter dem Vorkrisenwert geblieben: Von April bis Juni seien 1,2% oder 564.000 Personen weniger erwerbstätig geworden als Ende 2019.Die Wirtschaft in der Euro-Zone sei im 2. Quartal auch nach endgültigen Zahlen deutlich gewachsen. Das BIP sei um 2,0% zum Vorquartal gestiegen, habe Eurostat mitgeteilt. Gegenüber dem Vorjahresquartal habe sich die Wirtschaftsleistung um revidiert 13,6% verbessert.