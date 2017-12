Für das Jahr 2018 würden die Analysten ein weiter freundliches Konjunkturumfeld erwarten, gepaart mit einer leicht höheren Inflation sowie moderat steigenden Zinsen. Die Profitabilität der Unternehmen dürfte sich verbessern, insbesondere in der Eurozone. Rohstoffpreise, Löhne und Zinsen würden bisher nur maßvoll anziehen. Gleichzeitig würden die begrenzten Investitionen der Unternehmen aus den letzten Jahren auch nicht dafür sprechen, dass höhere Abschreibungen die Profitabilität kurzfristig belasten würden.



Bei einer Ausweitung der Profitmargen, kombiniert mit Umsatzwachstum, würden die Analysten keinen Bedarf sehen, die Gewinnschätzungen für 2018 nach unten zu revidieren. Fiskalische Stimuli und eine etwas höhere Inflation dürften das nominale Wachstum begünstigen. Daher würden sie damit rechnen, dass die Unternehmensgewinne 2018 um etwa 10 bis 12% im Vergleich zum Vorjahr zulegen würden.



Die Analysten würden nicht erwarten, dass die bereits ambitioniert erscheinenden Bewertungskennzahlen sich global auf breiter Basis ausweiten würden. So lägen in den USA das Kurs/Gewinn-Verhältnis und das Kurs/Buchwert-Verhältnis in der Nähe historischer Höchststände. Steigende Zinsen, eine straffere US-Geldpolitik sowie das Auslaufen der EZB-Anleiheankäufe dürften wesentlich höhere Bewertungen verhindern.



Die Analysten würden prognostizieren, dass die Aktienmärkte inklusive reinvestierter Dividende um 7 bis 10% im Jahr 2018 zulegen könnten. Das erste Halbjahr dürfte mehr Renditepotenzial als das zweite bieten. Dafür spreche die tendenziell bessere Saisonalität für Aktien im Frühjahr. Zudem sollte im zweiten Halbjahr die Unterstützung der Zentralbanken nachlassen - mit weiteren Zinsschritten nach oben in den USA und dem nahenden Ausstieg der EZB aus ihren Anleiheankäufen in der Eurozone.



Innerhalb Europas würden die Analysten die Eurozone gegenüber Großbritannien bevorzugen. Die Eurozone sollte von einer größeren wirtschaftlichen Dynamik profitieren und weniger unter der Brexit-Unsicherheit und damit einhergehenden Schwankungen des Pfundkurses leiden. Zudem sollten steigende Zinsen eher den FTSE 100 belasten, der mit über 4% eine der höchsten Dividendenrenditen weltweit aufweise. Britische Aktien seien im Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre als Alternative zu Anleihen gekauft worden (Stichwort: "Bond-Proxy"). Diese Jagd nach Rendite sollte nun nachlassen. Außerhalb Europas würden die Analysten Schwellenländer wegen ihres höheren Wirtschaftswachstums bevorzugen. Sei seien etwas vorsichtiger in Bezug auf US-Aktien, die momentan ambitioniert bewertet seien. (Ausblick 2018) (29.12.2017/ac/a/m)







New YorkHamburg (www.aktiencheck.de) - Für 2018 erwarten wir, dass Aktien um etwa 7 bis 10% steigen, unterstützt durch höhere Unternehmensgewinne und fehlende Anlagealternativen bei nur moderat höheren Zinsen, so Ulrich Urbahn von der Privatbank Berenberg.Profitabilitätsmargen hätten ihre historischen Höchststände noch nicht wieder erreicht. Der Höhepunkt der Margen sollte noch vor uns liegen, insbesondere im Euroraum, so Urbahn. Allerdings sollten die Bewertungen am Aktienmarkt bei steigenden Zinsen und einer weniger expansiven Geldpolitik nicht mehr allzu viel anziehen.In den USA habe der S&P 500 im Jahr 2017 mit Ausnahme des Aprils jeden Monat neue Allzeithochs erklommen, beflügelt durch einen schwächeren Dollar, steigende Unternehmensgewinne und die Aussicht auf umfangreiche Steuersenkungen durch Präsident Trump. Eine robuste Weltkonjunktur, höhere Ölpreise und niedrige Zinsen hätten dabei die Aktienmärkte weltweit unterstützt. Der starke Euro habe hingegen die Renditen der Engagements außerhalb der Eurozone gedämpft. Am besten hätten Schwellenlandaktien und europäische Small Caps abgeschnitten. 2017 hätten Investoren aus der Eurozone mit diesen Anlagen Gewinne von über 15% (in Euro gerechnet) erzielt. Zyklische Aktien hätten sich zudem deutlich besser als defensive Titel entwickelt. Analog dazu hätten deutsche Titel auch ihre europäischen Pendants geschlagen.