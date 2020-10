Daimler habe in Q3 bei einem Umsatz von 40,3 (43,3) Mrd. EUR das Ergebnis steigern können. Das EBIT habe sich um 14% auf 3,070 Mrd. EUR verbessert, das Konzernergebnis sei auf 2,158 (1,813) Mrd. EUR gestiegen. Die gute Ergebnisentwicklung habe der Autobauer u.a. auf verbesserte Märkte (v.a. China) und strenge Kostendisziplin zurückgeführt. Vor dem Hintergrund der jetzt veröffentlichten Zahlen rechne der Konzern nun für das Gesamtjahr mit einem EBIT auf Vorjahresniveau, auch wenn Absatz und Umsatz deutlich unter dem 2019er Wert liegen würden. Voraussetzung der Prognose sei, "dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den wichtigsten Märkten weiter normalisieren und es ins-besondere zu keinen neuerlichen Rückschlägen infolge der COVID-19-Pandemie kommt," habe es weiter geheißen.



Die anhaltend hohe Nachfrage nach Homeoffice-Produkten und Haushaltsgeräten habe der Elektronik-Handelskette CECONOMY in Q4 um 7,9% auf 5,3 Mrd. EUR steigende Erlöse beschert. Im Gesamtjahr 2019/20 habe der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei 20,8 Mrd. EUR (-1,4%) gelegen. Das bereinigte EBIT habe im Gesamt-jahr rund 230 (403) Mio. EUR erreicht.



Beim Autobauer Renault sei der Konzernumsatz in Q3 um 8,2% auf 10,374 Mrd. EUR zurückgegangen. Mit weltweiten Auslieferungen von über 806.000 Fahrzeugen habe die Gruppe 6% weniger Autos abgesetzt als vor Jahresfrist, habe Renault mitgeteilt.



ABB habe in Q3 leichte Einbußen beim Auftragseingang (-9% auf 6,1 Mrd. USD) und beim Umsatz (-4% auf 6,6 Mrd. USD) verzeichnet. Dagegen sei der Konzerngewinn aufgrund des Verkaufs des Stromnetzgeschäfts (Buchgewinn v. St.: 5,3 Mrd. USD) auf 4,5 (0,515) Mrd. USD nach oben geschossen. ABB rechne für Q4 bei Auftragseingängen und Umsatzwachstum aufgrund der Corona-Pandemie mit einer weiterhin schwierigen Situation.



Besser als erwartet ausgefallene europäische Einkaufsmanagerindices (v.a. in Deutschland) hätten den Euro begünstigt. Hinzu seien freundliche Aktienmärkte gekommen, die den Trend verstärkt hätten.



Die robuste Stimmung für die Industrie der Eurozone und die grundsätzliche Bereitschaft Russlands zu Förderkürzungen hätten bei den Ölpreisen zunächst für kleine Gewinne gesorgt. Aussagen Libyens, die Fördermenge erhöhen zu wollen, hätten den Trend im Verlauf umgekehrt und letztendlich für Verluste gesorgt. Gold habe nahezu unverändert geschlossen. (26.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang tendierte der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,82%, MDAX +0,33%, TecDAX -0,76%) erneut uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während die Standardwerte gefragt gewesen seien, sei es für Tech-Titel nach unten gegangen. Die Aussage des Flugzeugbauers Airbus , sich und die Zulieferer auf mögliche Produktions-Steigerungen ab dem kommenden Sommer vorzubereiten, habe bei Werten aus der Branche für Auftrieb gesorgt. Airbus hätten 4,38% zugelegt, MTU hätten an der DAX-Spitze 6,71% gewonnen und Lufthansa seien 4,63% vorgerückt.Das andauernde Gezerre im Streit um ein neues US-Konjunkturpaket und durchwachsene Unternehmensdaten zum abgelaufenen Quartal hätten die Anleger am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,10%, S&P-500 +0,34%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,37%) vorsichtig bleiben lassen. Nikkei-225 sei nahezu unverändert in die neue Woche gestartet.