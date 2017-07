Die geplante Übernahme von STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) durch die Finanzinvestoren Bain und Civen sei gescheitert. Die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent sei um zwei Prozentpunkte verpasst worden. Die Zukunft des Bad Vilbeler Pharmaunternehmens sei damit wieder offen.



Am Freitag habe eine Gewinn- und Umsatzwarnung von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) belastet. Der Konzern habe seine Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt, nachdem die Warenbestände im Bereich Pflanzenschutz nach Abschluss der Erntesaison in Brasilien unerwartet hoch seien. In diesem Segment werde das Jahresergebnis um 300 bis 400 Millionen Euro angepasst. Ebenso laufedas Geschäft im Bereich Gesundheitsprodukte schwächer, hier hätten sich Währungseffekte negativ ausgewirkt. Die Nachricht sei für Analysten und Anleger überraschend gekommen, die Aktie sei am Freitag der größte Tagesverlierer im DAX-Index.



Nike mit sehr guten Quartalszahlen



Der US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) habe sich mit einem herausragenden Quartalsergebnis Luft im verschärften Konkurrenzkampf mit adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) verschafft. Im Ende Mai beendeten Quartal sei der Gewinn im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden US-Dollar gewachsen, während der Umsatz um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar zugelegt habe. Bei beiden Größen seien die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen worden.



Die Aktie von Nike sei nach Bekanntgabe der Zahlen nach Börsenschluss um knapp acht Prozent angestiegen. Neben dem Zahlenwerk sei bei Anlegern die Ankündigung einer zukünftigen Partnerschaft mit dem Online-Händler Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) gut angekommen. Nachdem sich Nike lange gegen den direkten Verkauf über Amazon gesträubt habe und dort bis dato nur durch Drittanbieter vertreten sei, wolle man testweise einige Produkte auf der Plattform von Amazon selbst vertreiben. Dadurch wolle Nike seinen Kunden laut Konzernchef Parker ein besseres Shopping-Erlebnis bieten und die Marke Nike stärken. Laut Experten könne das Amazon-Pilotprogramm dabei helfen, die Wachstumsschwäche auf dem US-Heimatmarkt zu überwinden. (Marktticker vom 30.06.2017) (03.07.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten in der abgelaufenen Handelswoche Verluste, so die Experten von Union Investment im aktuellen Marktticker.Nach Spekulationen um eine eventuelle Reduzierung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank sei der Euro bis auf einen Wert von über 1,14 gegenüber dem US-Dollar angestiegen. Die festere Heimatwährung habe neben charttechnischen Faktoren die Aktienmärkte belastet. Unter Druck hätten insbesondere zinssensitive und defensive Sektoren gestanden, die von den steigenden Anleiherenditen belastet worden seien.Hinsichtlich der Konjunkturdaten habe es in den letzten Tagen überwiegend gute Nachrichten gegeben. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sei weiterhin hervorragend, der am Dienstag veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex sei erneut auf ein Rekordhoch bei 115,1 Punkten gestiegen. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftsaussichten seien von den befragten deutschen Unternehmen besser bewertet worden. Das Verbrauchervertrauen aus den USA weise eine sehr gute Stimmung unter den Konsumenten aus, der Index sei von 117,6 auf 118,9 Punkte gestiegen. Positive Nachrichten seien auch aus China gekommen: der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe habe oberhalb der Expertenschätzungen gelegen und sei auf den zweithöchsten Wert des Jahres bei 51,7 Punkten gestiegen.