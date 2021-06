Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem letztlich unerwartet freundlichen Wochenauftakt an der Frankfurter Börse bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag lediglich geringfügig innerhalb einer überschaubaren Handelsrange, so die Analysten der Helaba.



Damit sei die Annahme, dass Teile der Montagsbewegung im Zusammenhang mit dem großen Verfalltermin zu sehen seien, untermauert worden. Darüber hinaus hätten sich Investoren auch mit Blick auf die Rede von US-Notenbankchef Powell vor dem Kongress am Abend etwas zurückgehalten. Insgesamt seien neue Erkenntnisse Mangelware geblieben. Das Sentiment schwanke zwischen konjunktureller Zuversicht, neuerlicher Bedenken angesichts der Corona-Deltavariante und den Inflationsgefahren. Bemerkenswert sei weiterhin die Tatsache, dass saisonale Effekte bislang nicht zum Tragen kämen. Die Vola verharre derweil auf einem relativ niedrigen Level.



Angesichts des DAX-Kursniveaus würde man vermutlich davon ausgehen, dass sich dies auch bei den Einzelwerten widerspiegele. Das sei aber lediglich in Teilen der Fall. "Nur" 17 Anteilsscheine würden oberhalb ihres 50-Tagedurchschnitts notieren, gerade einmal 14 würden einen kurzfristigen Aufwärtstrend aufweisen. Neben diesen "Strukturschwächen" seien seitens der Chattechnik weitere Ungereimtheiten auszumachen. Demgegenüber seien die 55-Tagelinie und damit der mittelfristige Trend zuletzt erfolgreich verteidigt worden. Entsprechend könne festgestellt werden, dass sich das Gesamtbild erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter den Durchschnitt deutlicher eintrüben würde. Supports seien zudem bei 15.541, 15.458, 15.381 und 15.288 Zählern zu finden. (23.06.2021/ac/a/m)

