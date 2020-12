Um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, werde der weltgrößte Getränke-Abfüllanlagenbauer Krones seine Personalkapazitäten dem kurz- und mittelfristig niedrigeren Geschäftsvolumen anpassen und weitere 350 Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Der Personalabbau werde rund 65 Mio. EUR kosten und solle möglichst sozialverträglich erfolgen. Dadurch werde die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) in diesem Jahr bei 3,5 bis 4,0% (ohne Sonderaufwendungen: 5,5 bis 6,0%) liegen.



Der finnische Energiekonzern Fortum und seine deutsche Tochter Uniper würden beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und beim Klimaschutz aufs Tempo drücken wollen. Die Stromerzeugung in Europa solle bis 2035 klimaneutral sein und bis 2050 in allen Märkten, hätten die Konzerne mitgeteilt.



Klimaschutz stehe auch bei Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) auf der Agenda. Der Nahrungsmittelriese verstärke seine Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels und wolle in den kommenden fünf Jahren dafür 3,2 Mrd. CHF ausgeben. Davon sollten 1,2 Mrd. CHF in eine regenerative Landwirtschaft fließen. Die Investitionen sollten durch Effizienzsteigerungen finanziert werden, sodass sie sich auf den Gewinn nicht ausgewirkt hätten, habe Nestlé mitgeteilt.



Die fehlende Kundennachfrage wegen der Corona-Pandemie (Umsatz: -77%) habe die skandinavische Airline SAS in Q4 2019/20 tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust v. St. habe sich auf 3,27 Milliarden SEK (318,5 Mio. EUR) ausgeweitet, habe die Airline mitgeteilt. In Q3 habe das Minus noch bei 2,07 Mrd. SEK gelegen.



Der Euro habe seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt und dabei von der allgemeinen USD-Schwäche profitiert.



Berichte über Fortschritte bei den Gesprächen über künftige Fördermengen hätten den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Gold habe von der wieder etwas erhöhten Unsicherheit an den Aktienmärkten und von der aktuellen Schwäche der US-Währung profitiert. Für große Sprünge habe es jedoch nicht gereicht. (04.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag fiel es den Anlegern schwer, eine klare Richtung zu finden, sodass die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,45%, MDAX +0,15%, TecDAX -0,30%) uneinheitlich in den Feierabend gingen, so die Analysten der Nord LB. Siemens Healthineers hätten nach Kaufempfehlungen von zwei Analysehäusern 3,49% gewonnen.Nach einem guten Start hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,29%, S&P-500 -0,06%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,23%) die Gewinne wieder weitgehend abgegeben. Ein Bericht, wonach Pfizer Lieferkettenprobleme beim Corona-Impfstoff haben solle, habe belastet. Boeing hätten 5,96% zugelegt, nachdem der Problemflieger 737MAX am Mittwoch erstmals wieder mit Passagieren abgehoben habe. Nikkei-225 gehe 0,22% leichter aus dem Handel: bei 26.751 Punkten.Der ehemalige BMW- und Volkswagen-Chef Pischetsrieder solle Aufsichtsratschef bei Daimler werden. Pischetsrieder gehöre dem Aufsichtsgremium von Daimler bereits seit 2014 an.