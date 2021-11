Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am Donnerstag lediglich im frühen Handelsgeschäft etwas erholen, so Christian Schmidt von der Helaba.An einem bedingt durch Thanksgiving insgesamt umsatzschwachen Tag habe letztendlich die jüngst eingeleitete Schwächephase angehalten. An den Gründen habe sich zuletzt wenig geändert, wobei die Corona-Neuinfektionen mit hohem Tempo täglich zunähmen. Darüber hinaus halte sich die Befürchtung im Markt, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schneller straffen könnte, als dies bislang angenommen worden sei. Demgegenüber versuche die EZB alles, um bei den Marktteilnehmern Zinsfantasien gar nicht erst aufkommen zu lassen. Weiterhin stünden die Aktienmärkte aber auch im Zeichen hoher Energie- und Rohstoffpreise. Zudem sei die Situation auf dem chinesischen Immobilienmarkt unklar und auch die Lieferketten würden weiterhin Probleme bereiten. Insofern stehe einmal mehr die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten, zumal es eindeutig leichter falle, negative Faktoren auszumachen, die sich auch im asiatischen Handelsverlauf deutlich zeigen würden.Der DAX sei aus technischer Perspektive weiterhin angeschlagen, obwohl es dem deutschen Leitindex kurzzeitig gelungen sei, sich vom am Mittwoch bei 15.740 Zählern markierten Tief leicht nach oben abzusetzen. Auf der Unterseite gelte es jedoch, vor allem die Zone von 15.630/15.680 Zählern im Blick zu behalten. Auf diese würden die 55,- 100- und 144-Tagelinien entfallen. Sollte dieser, zweifelsohne massive, Unterstützungsbereich durchbrochen werden, müsste mit einer neuerlichen Beschleunigung der laufenden Abwärtsbewegung gerechnet werden. Die Marken von 15.560 Zählern und 15.420 Zählern wären dann die nächsten Kurszielmarken. (26.11.2021/ac/a/m)