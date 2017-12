Mit negativen Renditen für kurzlaufende deutsche Bundesanleihen sei der Einflussfaktor "Anlagenotstand" vor allem in Europa noch immer von hoher Relevanz zur Erklärung der Entwicklungen an den Aktienmärkten. Letztlich seien Investoren, die zumindest noch einen gewissen Renditehunger gehabt hätten, durch die weiterhin sehr expansive EZB-Geldpolitik auch in 2017 regelrecht zu Käufen von Aktien gezwungen worden. Relativ zur sehr mageren (und teilweise sogar negativen) Verzinsung im Universum der in Euro denominierten Anleihen hätten sich die Dividendenrenditen vieler europäischer Aktien in der Tat attraktiv präsentiert - wenig sei besser als nichts.



Außerhalb von Euroland stünden aber zunehmend schon wieder steigende Leitzinsen auf der Agenda der Notenbanker; so habe die Federal Reserve in 2017 drei Anhebungen vorgenommen, was die Renditen von US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit nachhaltig über die Marke von 2,00% gedrückt habe.



In einem Umfeld von auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten weiterhin niedrigen Inflationsraten würden sich im US-Fixed-Income-Segment also wieder recht attraktive Realverzinsungen erzielen lassen. Der "Anlagenotstand" sei also ganz offensichtlich kein guter Erklärungsansatz für die Rekordjagd an den US-Börsen mehr. Nach Auffassung der Analysten müsse in diesem Kontext vor allem auf die US-Wirtschaft geblickt werden. Der auch durch Hoffnungen auf eine umfassende Steuerreform ausgelöste Optimismus bezüglich der Ökonomie der USA helfe den internationalen Börsen zweifellos.



Donald Trump sei es offenbar gelungen, die Aktienmärkte in eine optimistische Stimmung zu versetzen. Ein positives Szenario bezüglich der Entwicklung der nordamerikanischen Wirtschaft werde von den Börsen nun aber bereits sehr weitgehend eingepreist. US-Aktien seien folglich mit einem KGV des S&P 500 von über 18 (auf Basis der Konsensgewinnschätzung für 2018) sicherlich kein echtes "Schnäppchen" mehr. Damit sollten Anleger nun wohl zunächst auf einen Winterschlussverkauf warten. (Ausgabe vom 21.12.2017) (29.12.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz Störfeuers von verschiedenen Seiten - an dieser Stelle mag beispielsweise auf die Nordkorea-Krise verwiesen werden - konnten die internationalen Aktienmärkte sich grundsätzlich sehr positiv präsentieren, so die Analysten der Nord LB.Im Fahrwasser der Rekordjagd an den US-Börsen, die den nordamerikanischen Leitindex S&P 500 im zweiten Halbjahr nachhaltig über die Marke von 2.500 Punkten habe steigen lassen, habe auch der deutsche Blue-Chip-Index DAX ein neues Allzeithoch bei 13.479 Zählern erreichen können. Natürlich habe auch der EURO STOXX 50 von dieser Aufwärtsbewegung der Kurse der Dividendenpapiere an den internationalen Börsen profitiert und sich entsprechend ab September sehr nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 3.500 Punkten stabilisieren können.