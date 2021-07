Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In letzter Zeit wurden die für den Aktienmarkt potenziellen Belastungsfaktoren, wie beispielsweise die Inflationstendenzen oder die Corona-Deltavariante, großzügig ausgeblendet, so die Analysten der Helaba.



Gestern sei dies augenscheinlich nicht mehr gelungen, sodass der deutsche Leitindex abgerutscht sei. Der Zeitpunkt des Rücksetzers überrasche indes, zumal auf Basis der Historie habe erwartet werden können, dass mit Blick auf die Halbjahresabrechnung die Kurse hochgehalten würden. Die Sektoren Consumer Cyclicals und Energy hätten die deutlichsten Kursabschläge verbucht. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern sei bezogen auf den deutschen Gesamtmarkt mit 1:2,5 deutlich ausgefallen und zeige, dass die Kursverluste eine gewisse Marktbreite erreicht hätten.



An dieser Stelle haben die Analysten der Helaba wiederholt auf die vorhandenen Belastungsfaktoren und die vielfach seitens der Charttechnik vorhandenen Warnsignale hingewiesen. Mit dem Rutsch unter die 21-Tagelinie rücke nun der für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagedurchschnitt (15.418) in den Fokus. Letztgenannter steige noch leicht, ca. vier Punkte am Tag, sodass ein Unterschreiten der "Triggerlinie" nicht sofort zu einem gültigen Short-Signal führen würde. Ein Richtungswechsel auf der mittleren Zeitebene sei aber ins Kalkül zu ziehen. Eine aus dem Wochenchart abgeleitete Strukturmarke sei bei 15.336 Punkten zu finden. Spätestens wenn diese durchbrochen werde, müsse mit einer deutlichen Zunahme des Abgabedrucks gerechnet werden. Weitere Supports seien bei 15.288, 15.214, 15.114 und 15.003 Zählern zu finden. (01.07.2021/ac/a/m)



