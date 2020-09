Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in einer schwächeren Verfassung, berichten die Analysten der Helaba.Darüber hinaus sei festzuhalten, dass von den Aktienmärkten bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt worden seien und die Bewertungsniveaus keineswegs als günstig zu bezeichnen seien. Weiterhin werde auch der große Verfall an der Eurex, am kommenden Freitag, seine Schatten vorauswerfen.Es zeichne sich eine, zumindest moderate Tendenz für eine Zunahme der Risikoaversion ab. Existierende Risikofaktoren würden die kurzfristigen Chancen begrenzen. Hingegen könnte eine weitere Korrektur bei den US-Technologiewerten, den Abgabedruck auch hierzulande erhöhen. Die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie verlaufe aktuell bei 13.022 Zählern. Sollte diese unterschritten werden, würden zunächst die Supports bei 12.913 (Pivot), 12.850 (Struktur) und 12.835 (55-Tagelinie) relevant. (14.09.2020/ac/a/m)