Wochenverlierer sei die Börse in Hongkong mit einem Minus von knapp zwei Prozent gewesen. An der Spitze hätten einmal mehr die Indices aus den USA gestanden, die Rekordstände verbucht hätten. Auch die europäischen Märkte hätten leicht zugelegt. Gefragt gewesen seien eher defensiven Sektoren wie Immobilien und nicht-zyklische Konsumwerte.



Rückenwind für die Aktienmärkte komme von weiteren Übernahmen. So habe der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) angekündigt, die US-Biotechnologiefirma Medicines (ISIN US5846881051/ WKN 938858) für knapp zehn Milliarden US−Dollar zu übernehmen. Im Segment der Luxusgüter habe der französische Konzern LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) seine Übernahmeofferte für das US-Juwelierunternehmen Tiffany (ISIN US8865471085/ WKN 872811) (auch bekannt aus dem 1961 gedrehten US-Streifen "Frühstück bei Tiffany") erhöht. Die sich auf nunmehr 16,5 Milliarden US-Dollar (inklusive Schuldenübernahme) belaufene Übernahme gelte als die größte in der Luxusgüterbranche. LVMH werde nun auch bei Schmuck zum Weltmarktführer. Im Wochenvergleich habe die Aktie rund drei Prozent an Wert gewonnen. (Ausgabe vom 29.11.2019) (02.12.2019/ac/a/m)

