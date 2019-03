Der Nikkei 225 habe nach dem Kursrutsch des Vortages deutlich fester bei 21.428,39 (+2,15%) tendiert.



freenet habe die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Bei Umsatzerlösen von 2,897 Mrd. EUR habe das EBIT bei 337,1 (373,0) Mio. EUR gelegen. Das Konzernergebnis sei ebenfalls zurückgegangen und habe bei 212,2 (275,6) Mio. EUR gelegen. 2019 strebe freenet einen stabilen Umsatz an. Das EBITDA vor Sondereffekten prognostiziere das Unternehmen mit 420 bis 440 (2018: 441,3) Mio. EUR.



Der Betreiber digitaler Marktplätze, Scout24, habe 2018 nach endgültigen Zahlen den Konzernumsatz um 12,5% auf 531,7 Mio. EUR steigern können. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit habe sich um 15,3% auf 291,5 Mio. EUR verbessert. Der HV solle eine Dividendenerhöhung auf 64 (2017: 56) Cent je Aktie vorgeschlagen werden. Für 2019 erwarte Scout24 nach der Übernahme von Finanzcheck.de ein Umsatzplus von 15 bis 17% und eine operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von 52 bis 54% (54,8%).



Der auch am Devisenmarkt vielbeachtete und besser als prognostiziert ausgefallene ifo-Index habe beim Euro am Vormittag für einen leichten Kursanstieg gesorgt. Am Tagesende habe die Gemeinschaftswährung dann aber nur noch auf Vortagesniveau gelegen.



Auch die deutlich verbesserten Daten beim deutschen ifo-Geschäftsklima hätten die allgemeinen Konjunktursorgen nicht vertreiben können. Dies habe insbesondere für die Entwicklung der Industriekonjunktur weltweit gegolten. Die Ölpreise hätten vor diesem Hintergrund zunächst nachgegeben, am Abend hätten sie uneinheitlich tendiert. Der Goldpreis sei trotz einer anhaltend starken US-Währung weiter nach oben geklettert und habe am Ende um die Marke von 1.320 USD je Feinunze gelegen. (26.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,15%, MDAX -0,38%, TecDAX -0,54%) hielten sich zum Wochenauftakt die Kursveränderungen in Grenzen, so die Analysten der Nord LB.Anhaltenden Konjunktursorgen und Brexit-Querelen hätten überraschend positive ifo-Geschäftsklimadaten für Deutschland gegenübergestanden. Eine gestrichene Kaufempfehlung eines großen Analystenhauses habe bei Bayer am DAX-Ende für ein Kursminus von 2,88% gesorgt. RWE hätten mit +2,44% dagegen an der Spitze gestanden.Nur wenig Bewegung an der Wall Street ( Dow Jones +0,06%, S&P-500 -0,08%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,07%): Die Konjunktursorgen hätten die Anleger vorsichtig agieren lassen. Apple hätten sich um 1,21% verbilligt, nachdem das Unternehmen erwartungsgemäß bekannt gegeben habe, ab Herbst einen eigenen Video-Streamingdienst anzubieten.