Der Nikkei-225 notiere mit 21.715 Punkten (-0,33%) erneut leichter.



Die Commerzbank trenne sich vom Geschäft mit börsengehandelten Fonds und Aktienderivaten. Käufer sei die französische Großbank Société Générale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403). Der Verkauf des in der Sparte EMC gebündelten Geschäfts müsse u.a. noch von den Behörden genehmigt werden. Für Coba-Chef Zielke sei diese Vereinbarung "ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie Commerzbank 4.0, mit der die Komplexität der Bank reduziert und Kapital für die Kerngeschäftsfelder freigesetzt werden soll."



Merck (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) wolle im schwächelnden Spezialchemiebereich nach 2019 wieder um 2 bis 3% wachsen. Dabei strebe Merck dauerhaft eine EBITDA-Marge von rund 30% an.



Carl Zeiss Meditec hebe nach einem Umsatzplus von 7% in den ersten neun Monaten das Ziel für das Gesamtjahr an. Der Medizintechnik-Anbieter rechne nun mit Erlösen von 1,25 bis 1,3 (bisher: 1,23 bis 1,28) Mrd. EUR nach 1,189 Mrd. EUR im Vorjahr.



Der Kurs des Euro (1,1655 USD) sei am Berichtstag leicht gestiegen und habe sich dabei zeitweise in Richtung 1,17 USD bewegt. Hintergrund der etwas freundlicheren Tendenz sei die Einigung von CDU/CSU im deutschen Asylstreit gewesen.



Nach einem zunächst deutlich freundlicheren Verlauf sei die Stimmung am Ölmarkt am Abend gekippt und habe die Preise für Rohöl sogar zeitweise ins Minus gedrückt. Am Ende seien die Ölpreise nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Am Markt sei über gestiegene US-Ölreserven spekuliert worden; diese würden am Donnerstag veröffentlicht. Gold habe an der technischen Unterstützung um 1.240 USD gedreht und mehr als zehn USD zugelegt. (04.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Einigung im Asylkonflikt zwischen CDU und CSU hat die Anleger an den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,91%, MDAX +0,84%, TecDAX +1,41%) zurückgeholt, so die Analysten der Nord LB.An der DAX-Spitze hätten die Anteilscheine von RWE mit einem Plus von 3,91% gestanden, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) seien um 2,44% vorgerückt. Allianz hätten von der Ankündigung profitiert, bis Ende September Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. EUR zurückzukaufen.Nach einem freundlichen Start sei es für den US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,54%, S&P-500 -0,49%, Nasdaq -0,86%) im verkürzten Handel in den Schlussminuten gen Süden gegangen. Die Akteure hätten sich offenbar den schwelenden Handelskonflikt mit China ins Gedächtnis gerufen. Zudem habe ein im Verlauf schwächerer Ölpreis belastet. Tesla hätten 7,23% eingebüßt. Börsianer hätten hier als neue Belastung auf einen Medienbericht verwiesen, wonach mit dem bisherigen Chef der Fahrzeugentwicklung eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Autobauers das Unternehmen verlasse.