Das Feedback, das wir von Unternehmen für eine Welt nach Covid-19 erhalten, bestärkt unsere Annahme, dass sich bereits abzeichnende Trends fortsetzen und sogar beschleunigen werden, so Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier Investment Managers.Auf Regierungsseite sei das Gesundheitswesen in die Prioritätenliste aufgenommen worden. Dies gehe aus Vorschlägen zur Erhöhung der Ausgaben für gesundheitsbezogene Infrastruktur und Ressourcen hervor. Darüber hinaus würden sich Regierungen und Zentralbanken wieder darauf konzentrieren, die gesamte Wirtschaft mit geringen Kollateralschäden und Konkursen wieder in Gang zu bringen. Von monetärer, fiskalischer und regulatorischer Seite werde dem Bankensystem mehr Handlungsspielraum eingeräumt. Die verschiedenen Sektoren würden sich wahrscheinlich uneinheitlich erholen, da der Einzelhandel oder der internationale Tourismus weiterhin unter Druck stünden.Aus unserer Sicht gebe es drei kurzfristige Ereignisse, die wichtig sein würden: Die Berichtssaison für das zweite Quartal, die gut begonnen habe; die Einigung über den europäischen Recovery-Fonds, der das Vertrauen in europäische Aktien und insbesondere in kleinere Unternehmen stärken dürfte; und die Zusage für zusätzliche fiskalische Anreize in den USA. In diesem Umfeld bleibe Qualität das Mantra von Lombard Odier Investment Managers - sich beispielsweise auf Überrenditen von Unternehmen zu konzentrieren, mit einem klaren Blick auf nachhaltige Wachstumstrends, um durch Marktvolatilität und -turbulenzen navigieren zu können.