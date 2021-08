Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kam am Dienstag nicht richtig in Schwung, berichten die Analysten der Helaba.Heute würden hierzulande weitere Quartalsberichte veröffentlicht. Unter anderem werde dies bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF), Heidelberger Druck (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF), GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF), HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) und der NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) der Fall sein.Weiterhin bewege sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Bereich der zuletzt umkämpften 21- und 55-Tagelinien. Damit werde einmal mehr die These untermauert, dass das Momentum auf der Oberseite fehle und andererseits der Abgabedruck noch zu gering ausfalle, um eine ausgeprägte Korrektur auszulösen. Frühere Kursbewegungen würden zeigen, dass häufig auf eine längere Seitwärtsphase ein dynamischer Ausbruch gefolgt sei. Es werde spannend zu sehen sein, ob sich aktuell ein vergleichbares Bild ergeben werde. Ein nachhaltiger Rutsch unter die 55-Tagelinie bei 15.562 Zählern würde die Supports bei 15.338 (100-Tagelinie) und das Retracement bei 15.292 Punkten in den Fokus rücken. (04.08.2021/ac/a/m)